الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني ضمن حملة "الغضب الاقتصادي"

فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني عبر تحديد كيانات وسفن للنقل النفطي، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" لقطع الإيرادات عن الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني، ضمن حملة " الغضب الاقتصادي " التي تهدف لقطع مصادر التمويل عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وشملت العقوبات تحديد ثمانية كيانات وثماني سفن كممتلكات محظورة، ومنع نقل النفط أو المنتجات البتروكيماوية التابعة لها، وذلك في إطار مساعي واشنطن للضغط على إيران للامتثال للالتزامات النووية ووقف دعم الميليشيات في الشرق الأوسط. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على جهتين رئيسيتين في شبكة لبيع النفط قامت بنقل "عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات"، وفقاً للبيان الرسمي الصحيح أن الكيانات المستهدفة تتواجد في هونغ كونغ، وقد سهلت تخزين النفط الإيراني ونقله وبيعه، مما مول بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه الإجراءات "تستهدف بشكل مباشر الشرايين المالية للحرس الثوري الإسلامي والجهاز العسكري الإيراني"، مبينة أن هذه الشبكة تمثل "عقدة حرجة في قدرة إيران على توليد الإيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وأكدت أنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص، في أي مكان، يمول قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها"، محذرة من أن "أي كيان يتعاون مع تجارة النفط غير المشروعة الإيرانية أو يتاجر في منتجات الطاقة الإيرانية يواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية أمريكية ضد إيران، حيث تهدف الحملة المعروفة باسم "الغضب الاقتصادي" إلى عزل النظام المالي الإيراني وحرمانه من المداخيل الناتجة عن تصدير النفط، والتي يستخدمها في تمويل أنشطة proxy في سوريا واليمن والعراق ولبنان، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين. وتعتبر واشنطن أن استهداف شبكات التمويل هذه يقلص من قدرة إيران على تزويد الميليشيات بالأسلحة والتدريب، مما يحد من تأثيرها في المنطقة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيفاً للعقوبات النفطية، حيث تم استهداف ناقلات وشركات شحن ووسيطاء يقدمون خدمات لوجستية للنفط الإيراني، بما في ذلك كيانات في الإمارات والصين وتركيا. من جانبها، ترفض إيران هذه العقوبات وتصفها بأنها غير قانونية وتتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يضمن حق إيران في تصدير النفط، وتؤكد أن بلادها ستواصل بيع نفطها رغم كل الضغوط. كما تتهم واشنطن باستخدام الملف النووي كذريعة لفرض "حرب اقتصادية" ضد الشعب الإيراني، داعية المجتمع الدولي إلى رفض這些 الإجراءات.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، وعدم اتفاقهما على إطار جديد للاتفاق النووي بعد انسحاب Washington منه عام 2018. وتزيد هذه العقوبات من المعاناة الاقتصادية لإيران التي تعاني من تضخم مرتفع وتراجع سعر صرف العملة، لكنها قد لا تكون كافية لإحداث تغيير جذري في السياسة الإيرانية، حسب محللين.





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقوبات أمريكية الحرس الثوري الإيراني النفط الإيراني الغضب الاقتصادي وزارة الخزانة الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines