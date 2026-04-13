الولايات المتحدة وإندونيسيا تطلقان شراكة دفاعية جديدة لتعزيز التعاون في منطقة المحيطين

أعلنت الولايات المتحدة وإندونيسيا عن شراكة دفاعية رئيسية جديدة لتعزيز التعاون العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة. تهدف الشراكة إلى تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز التدريب والتعليم، وتوسيع نطاق المناورات المشتركة. يأتي هذا الإعلان في سياق سعي أمريكي للحصول على حقوق تحليق غير مقيدة لطائراتها العسكرية فوق الأراضي الإندونيسية، مع تأكيد جاكرتا على سيادتها على مجالها الجوي.

أعلن البنتاغون عن تجديد التزام الولايات المتحدة و إندونيسيا المشترك بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين. وأكدت المصادر الرسمية على إطلاق شراكة جديدة تحمل اسم 'ال شراكة الرئيسية للتعاون الدفاعي' (MDCP)، وهي خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري الثنائي وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وجاكرتا.

وقد جاء هذا الإعلان خلال تصريحات مشتركة لوزيري الدفاع الأمريكي والإندونيسي، اللذين أكدا أن الشراكة الجديدة ستكون بمثابة إطار توجيهي شامل لتطوير التعاون الدفاعي في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأوضح البيان الصادر عن البنتاغون أن هذه الشراكة تعكس التزام البلدين الراسخ بالحفاظ على الأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة المحيطين، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون العسكري الفعال.

وبناءً على ذلك، سيتم العمل على تحقيق أهداف طموحة في مجالات عدة، بما في ذلك تحديث القدرات العسكرية، وبناء الكفاءات والخبرات، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة لرفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة للبلدين. هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الدفاعية بين البلدين، وتعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة للعالم، تؤكد على التزام البلدين بالعمل معاً من أجل تحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تقوم الشراكة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، تمثل ركائز أساسية لتطوير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإندونيسيا. المحور الأول يركز على تحديث القدرات العسكرية وبناء الكفاءات، حيث سيعمل الطرفان على استكشاف فرص لتطوير قدرات عسكرية متقدمة وغير تقليدية، بما في ذلك تقنيات الدفاع من الجيل القادم.

وسيشمل هذا التعاون مجالات مثل الدفاع البحري وتحت السطح والأنظمة ذاتية التشغيل، بالإضافة إلى مجالات الصيانة والإصلاح والدعم الفني، بهدف رفع الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة. المحور الثاني يركز على التدريب والتعليم العسكري الاحترافي، حيث سيتم تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التدريب العسكري، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للقوات المسلحة للبلدين. ويهدف هذا المحور إلى رفع مستوى الاحترافية والمهارات القتالية للقوات، وتعزيز التفاهم المتبادل بين العسكريين.

أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز المناورات والتعاون العملياتي، حيث سيتم تنظيم مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم، لتدريب القوات على العمل معاً في بيئات مختلفة، وتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية المحتملة. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين. هذه المحاور الثلاثة تمثل رؤية شاملة لتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بتحقيق أهداف استراتيجية في مجال الأمن والدفاع.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن سعي الولايات المتحدة للحصول على 'حقوق تحليق غير مقيدة' لطائراتها العسكرية فوق الأراضي الإندونيسية، مما يثير تساؤلات حول مدى سيادة الدولة الإندونيسية على مجالها الجوي. ومع ذلك، أقرت الحكومة الإندونيسية بأن مسودة اتفاق بهذا الشأن قيد النقاش، مؤكدةً على أن السيادة الكاملة على المجال الجوي الإندونيسي تبقى بيد الدولة.

وفي تصريح رسمي، أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الإندونيسية أن 'السلطة والتحكم والمراقبة على المجال الجوي الإندونيسي تقع بالكامل ضمن اختصاص الحكومة الإندونيسية'. وأكد المسؤول أن الوثيقة المتداولة ليست نهائية، ولا تحمل أي صفة قانونية ملزمة حتى الآن، مما يشير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، وأن الحكومة الإندونيسية تحرص على الحفاظ على سيادتها الكاملة على المجال الجوي.

هذه التطورات تعكس أهمية التوازن بين تعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، والحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما يشكل تحدياً أمام الحكومة الإندونيسية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الأمن والدفاع. ويؤكد هذا على أهمية المباحثات والمفاوضات المستمرة بين الجانبين، بهدف الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين، مع الحفاظ على احترام السيادة الوطنية الإندونيسية.





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إندونيسيا تعاون دفاعي المحيطين الهندي والهادئ شراكة

United States Latest News, United States Headlines