الولايات المتحدة تشن ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز

شنّت الولايات المتحدة سلسلة ضربات عسكرية استهدفت نحو 20 هدفاً إيرانياً قرب مضيق هرمز، رداً على هجمات سابقة Against القوات الأمريكية والسفن التجارية. يأتي التصعيد في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير التداعيات على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

في تطور دراماتيكي في المنطقة، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية في 10 يونيو 2026 سلسلة من الضربات العسكرية المكثفة ضد أهداف إيران ية بالقرب من مضيق هرمز ، مستهدفة نحو عشرين موقعاً عسكرياً وحيوياً.

وجاءت هذه العملية، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، كرد مباشر على حوادث سابقة شملت إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية وهجمات متكررة استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية القريبة. وتم أكبر تركيز للضربات على مواقع الدفاع الجوي الإيراني ومحطات التحكم الأرضية والرادارات ومراكز المراقبة وإدارة العمليات المنتشرة على امتداد المضيق الاستراتيجي، مما يهدف إلى تقليص القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وضمان أمن الملاحة الدولية.

وقد وصفت القيادة المركزية الأمريكية الهجمات بأنها متناسبة وذات طابع دفاعي صرف، تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وردع أي تهديدات مستقبلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن قواتها تبقى في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تصعيد محتمل ومواصلة مراقبة التطورات الميدانية عن كثب. كما أعلنت البحرين أن دفاعها الجوي تصدى لهجمات إيرانية أثناء التصعيد، وبدأت صفارات الإنذار بالانطلاق كإجراء احترازي في Various المناطق، مما يعكس اتساع نطاق المواجهة وامتدادها إلى دول أخرى في الخليج.

من جهتها، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية وقوع انفجارات في مناطق سيريك وبوشهر وقشم والأهواز، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية تسببت في أضرار ببرج اتصالات في منطقة سيريك. وردت إيران عبر استهدافها مزعوم لمواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، بما في ذلك الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، مما أدى إلى تبادل للاتهامات وتصعيد مباشر في الخطاب العسكري بين الجانبين.

يضع هذا التصعيد العسكري المتسارع مضيق هرمز، الممر المائي الذي يعبر منه大部分石油 العالم، على صفيح ساخن، مما يثير مخاوف جدية من انعكاسات المواجهة على حركة الملاحة الدوليةHarmonized وإمدادات الطاقة العالمية. وتكمن الخطورة في أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في هذه المنطقة الحساسة قد تؤدي إلى تعطيل حركة الناقلات وموجات من عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع استمرار التهديدات بالرد والتصعيد بين واشنطن وطهران





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