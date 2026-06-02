الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن إعجابها بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي.

أشاد رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب التجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي ، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

لقد اطلع خلال زيارته لمحطة براكة للطاقة النووية على عدد من مرافق المحطة بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك. كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية وتطوير الكفاءات الوطنية والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم. وإلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل. ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية كونه انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة.

كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية





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