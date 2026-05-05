الولايات المتحدة تحذر من رد «مدمّر» في مضيق هرمز وتؤكد عدم البحث عن مواجهة

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً، مشيراً إلى أن عملية «مشروع الحرية» مؤقتة. وفي الوقت نفسه، حذّر من رد «مدمّر» في حال تعرض سفن الشحن للهجوم. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران إذا صدرت الأوامر بذلك. وفي المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وحلفاءها «عرّضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر» من خلال فرض الحصار.

في تطور جديد في الأزمة المتواصلة في مضيق هرمز ، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار المفروض على الموانئ ال إيران ية لا يزال سارياً، مشيراً إلى أن عملية «مشروع الحرية» مؤقتة ومنفصلة عن عملية «ملحمة الغضب».

وأوضح هيغسيث أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مواجهة» بشأن مضيق هرمز، لكنه حذّر من أن أي هجوم على سفن الشحن سيواجه رداً «مدمّراً». من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران إذا صدرت الأوامر بذلك.

وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران وذلك في مواجهة مساعي طهران لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف كين أن القوات الأمريكية تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الملاحة التجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن أي محاولة لإعاقة حرية الملاحة ستواجه رداً حاسماً.

من ناحية أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وحلفاءها «عرّضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار»، مشيراً إلى «معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز». وأضاف قاليباف أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أمريكيون أن العملية البحرية الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرين إلى أن أي محاولة لإعاقة هذه العملية ستواجه رداً حاسماً. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الملاحة التجارية في المنطقة، مشيرين إلى أن أي محاولة لإعاقة حرية الملاحة ستواجه رداً حاسماً.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، مشيرين إلى أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات. وأضاف المسؤولون الإيرانيون أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، مشيرين إلى أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات. وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أمريكيون أن العملية البحرية الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرين إلى أن أي محاولة لإعاقة هذه العملية ستواجه رداً حاسماً.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الملاحة التجارية في المنطقة، مشيرين إلى أن أي محاولة لإعاقة حرية الملاحة ستواجه رداً حاسماً





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز الولايات المتحدة إيران الحصار الملاحة

United States Latest News, United States Headlines