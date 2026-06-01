الولايات المتحدة تعلن عن تفاهم لوقف متبادل للهجمات بين إسرائيل وحزب الله

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاهم مع الأطراف المعنية في لبنان يقضي بوقف متبادل للهجمات بين إسرائيل و حزب الله ، وذلك بعد اتصالات مكثفة جرت عبر مسؤولين رفيعي المستوى.

جاء هذا الإعلان في وقت شهدت فيه الجبهة اللبنانية تصعيدا في التوتر، وتهديدات إسرائيلية بشن هجوم على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أثار مخاوف أمريكية من أن يؤدي أي تصعيد largescale إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة. وقد كثفت واشنطن اتصالاتها مع بيروت وتل أبيب في الساعات الأخيرة، في محاولة للحيلولة دون توسع المواجهة، كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمساهمة في صياغة تفاهم يحد من التصعيد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نقل عبر قنوات دبلوماسية رسائل تفيد باستعداد حزب الله للقبول بوقف لإطلاق النار، في إطار مساعٍ تهدف إلى إقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ الهجوم المخطط له على بيروت. ووفقا للتقارير، تضمن المقترح الأمريكي في مرحلته الأولى وقف حزب الله لهجماته ضد إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، على أن يتم لاحقا توسيع هذا التفاهم ليضم ترتيبات أوسع لوقف إطلاق النار.

وقد قررت إسرائيل، في هذه المرحلة، تعليق الهجوم المخطط له على الضاحية الجنوبية بشكل مؤقت، بينما وصفت مصادر دبلوماسية التفاهم بأنه "تجميد للوضع القائم" لفترة محدودة من الأيام، وليس اتفاقا شاملا أو نهائيا. من جانبها، أكدت الحكومة اللبنانية أن السلطات تلقت تأكيدا following اتصال هاتفي بين الرئيس جوزاف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يفيد بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات.

وبحسب البيان، ينص المقترح على وقف الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مع نية توسيع آلية وقف إطلاق النار لاحقا لتشمل جميع الأراضي اللبنانية. وقد تم الحصول على موافقة نتنياهو على المقترح، وتستمر المحادثات في واشنطن خلال الأيام المقبلة لمتابعة التفاهمات ودفعها نحو ترتيبات أوسع





