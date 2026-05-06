الولايات المتحدة تحذر إيران من رفض العرض الجديد لإنهاء الحرب وتهدد بقصف أشد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرًا لإيران من رفض العرض الجديد لإنهاء الحرب، مهددًا بقصف أكثر شدة. وتنتظر الولايات المتحدة ردًا من إيران خلال 48 ساعة بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. وتشمل بنود الاتفاق المطروحة وقف تخصيب اليورانيوم مؤقتًا مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.

في تصريح حاسم، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من رفض العرض الجديد لإنهاء الحرب، مهددًا بأنها إذا لم توافق، فسيبدأ قصفًا على مستوى أعلى بكثير من السابق.

جاء هذا التحذير في منشور على منصة 'تروث سوشيال' اليوم الأربعاء، حيث أشار ترمب إلى أن الموافقة الإيرانية على المقترح الأمريكي ستؤدي إلى انتهاء 'عملية ملحمة الغضب' وفتح مضيق هرمز للجميع، بما في ذلك إيران. وأكدت مصادر أمريكية مطلعة، عبر موقع 'أكسيوس'، أن إدارة ترمب تعتقد أنها أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً.

وتنتظر الولايات المتحدة ردًا من إيران خلال 48 ساعة بشأن عدة نقاط أساسية، مع التأكيد على أن الاتفاق لم يُحسم بعد، لكن هذه المرحلة تعتبر الأقرب إلى اتفاق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي. ومن بين بنود الاتفاق المطروحة، فإن إيران ستلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتًا، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى قيام الطرفين بتخفيف القيود المفروظة على حركة العبور في مضيق هرمز.

وتترك مذكرة التفاهم، وفقًا لـ'أكسيوس'، العديد من البنود مشروطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال عودة الحرب أو استمرار حالة الجمود. وقال مسؤولون أمريكيون إن قرار تعليق عملية 'مشروع الحرية' في مضيق هرمز وتجنب انهيار وقف إطلاق النار الهش جاء نتيجة 'التقدم الذي تحقق في المحادثات'. وتجرى المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، التي تتكون من 14 بندًا، بين المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وعدد من المسؤولين الإيرانيين، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.

وبحسب الصيغة الحالية، تعلن المذكرة إنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات تستمر 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن فتح مضيق هرمز، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية. وذكر مسؤول أمريكي أن القيود الإيرانية على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الحصار البحري الأمريكي، سيتم رفعها تدريجيًا خلال فترة الثلاثين يومًا المخصصة للمفاوضات. وأضاف المسؤول أن في حال فشل المفاوضات، ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري.

وبحسب ما أورده الموقع الأمريكي، فإن مدة وقف تخصيب اليورانيوم لا تزال موضع تفاوض مكثف، حيث قالت ثلاثة مصادر إن المدة المطروحة لا تقل عن 12 عامًا، فيما رجح مصدر آخر أن تستقر عند 15 عامًا. وكانت إيران قد اقترحت وقفًا لتخصيب اليورانيوم لمدة خمس سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بمدة تصل إلى 20 عامًا





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران دونالد ترمب مذكرة تفاهم مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 48 | صحيفة المواطن الإلكترونيةحساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 48 أعلن حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 48 وذلك من خلال البوابة

Read more »

جرعات لقاح كورونا في السعودية تصل 48 مليونًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةجرعات لقاح كورونا في السعودية تصل 48 مليونًا كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي بلغت(48) مليونًا عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في

Read more »

أرباح علم الفصلية ترتفع 48% إلى 250 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةأرباح علم الفصلية ترتفع 48% إلى 250 مليون ريال ارتفع صافي أرباح شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بنحو 48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250 مليون

Read more »

الأرصاد تتوقع استمرار موجة الغبار 48 ساعة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالأرصاد تتوقع استمرار موجة الغبار 48 ساعة توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء المغبرة وموجة الغبار لمدة 48 ساعة.

Read more »

العبيكان توزع 48 مليون ريال أرباح عن النصف الأول | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعبيكان توزع 48 مليون ريال أرباح عن النصف الأول أعلنت شركة العبيكان للزجاج، اليوم الثلاثاء، توزيع 48 مليون ريال أرباح عن النصف الأول من 2022، بواقع 2 ريال

Read more »

السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالسعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا أصبحت السعودية أول بلد في تاريخ كأس العالم تنظم البطولة بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا، بعد فوزها

Read more »