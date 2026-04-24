الولايات المتحدة تحدد شروط مشاركة إيران في كأس العالم 2026

كشف وزير الخارجية الأمريكي عن موقف واشنطن من مشاركة اللاعبين الإيرانيين في كأس العالم 2026، مع التأكيد على منع دخول أي شخص له صلات بالحرس الثوري الإيراني. كما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم مقترح ترامب باستبدال إيران بإيطاليا.

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن موقف واشنطن تجاه مشاركة اللاعبين ال إيران يين في نهائيات بطولة كأس العالم 2026 ، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

هذا الموضوع يثير جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل التوترات السياسية القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال 2026 الذي سينطلق في 11 يونيو 2026، وذلك بسبب السياسات الأمريكية تجاه إيران والعقوبات المفروضة عليها. ورغم الترحيب الظاهري من قبل وزير الخارجية الأمريكي بمشاركة منتخب إيران في البطولة، إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي شخص له صلات بالحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها.

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة لم تصدر أي قرار يمنع منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في الرياضيين أنفسهم، بل في بعض الأفراد الذين قد يرافقونهم والذين تربطهم علاقات بالحرس الثوري. وأضاف روبيو قائلاً: لا يمكن لإيران إحضار مجموعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى بلدنا والتظاهر بأنهم صحفيون أو مدربون رياضيون. هذه التصريحات تأتي في أعقاب تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه لا يرغب في التأثير على الرياضيين، إلا أن إدارته تبدي قلقاً بالغاً بشأن دخول عناصر مرتبطة بالحرس الثوري إلى الأراضي الأمريكية. وقد أثار ترامب جدلاً واسعاً باقتراحه استبدال منتخب إيران بمنتخب إيطاليا في مونديال 2026، وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وإيطاليا نفسها.

فقد أكدت إيطاليا أنها لن تقبل المشاركة في البطولة إلا من خلال التأهل الرياضي المباشر، وأنها ترفض أي محاولة للعودة إلى كأس العالم عبر طرق غير رياضية. ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، فقد طلب مبعوث رفيع المستوى عن ترامب من الاتحاد الدولي لكرة القدم النظر في إمكانية استبدال إيران بإيطاليا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض صريح. هذا الموقف يعكس التزام إيطاليا بمبادئ اللعب النظيف والتأهل العادل، ورفضها التدخل السياسي في الشؤون الرياضية.

وفي سياق متصل، أدلى وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، بتصريحات حول احتمالية مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وعلق على تصريحات دونالد ترامب. وأكد دنيامالي أن إيران مستعدة للمشاركة في البطولة، وأنها لن تتأثر بالضغوط السياسية. ويخوض منتخب إيران بطولة رباعية ودية في تركيا كجزء من استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام العالمية. هذا الاستعداد يأتي في ظل الجدل الدائر حول مشاركة إيران في البطولة، والتحديات السياسية التي تواجهها.

من الواضح أن مشاركة إيران في كأس العالم 2026 ستكون محاطة بتحديات كبيرة، وأن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب أي محاولة لإدخال عناصر مرتبطة بالحرس الثوري إلى أراضيها. هذا الموقف يعكس التوتر المستمر بين البلدين، وأهمية الحدث الرياضي كمنصة للتعبير عن المواقف السياسية. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستتمكن من تجاوز هذه التحديات والمشاركة في البطولة بشكل كامل، أم أن الضغوط السياسية ستؤدي إلى استبعادها





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026بات البرازيلي استيفاو، لاعب تشيلسي، مهدداً بالغياب عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026

إعلان أرباح أرامكو للربع الأول في 10 مايوحددت شركة أرامكو السعودية موعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول من عام 2026، إذ سيتم الإعلان عن الأرباح وأبرز المؤشرات المالية قبل افتتاح السوق المالية السعودية يوم الأحد 10 مايو 2026.

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 24 أبريل 202624 أبريل 2026

البرونزية أولى حصاد السعودية في ألعاب آسيا الشاطئية «سانيا 2026»افتتح فريق السعودية رصيده في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026» بتحقيق...

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيدأظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026.

