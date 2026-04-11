الولايات المتحدة تبدأ عمليات إزالة ألغام في مضيق هرمز لتعزيز الملاحة

بدأت الولايات المتحدة عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، بهدف تعزيز الملاحة وتأمين الممر المائي الحيوي، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة وجهود السلام الجارية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ' سنتكوم ' يوم السبت عن بدء مدمرتين أمريكيتين عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز ، وذلك في إطار جهود متواصلة لتأمين الممر المائي الحيوي. المدمرتان، يو. أس. أس. فرانك إي. بيترسون ويو. أس. أس. مايكل ميرفي، دخلتا الخليج العربي وباشرتا عملياتهما، بهدف تطهير المضيق من الألغام البحرية التي زرعها في السابق الحرس الثوري ال إيران ي. يأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة في المضيق محدودة، حيث لم تتمكن سوى عدد قليل من السفن من العبور منذ وقف إطلاق النار.

أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن العملية تهدف إلى إنشاء ممر ملاحي آمن جديد، وسيتم مشاركة تفاصيل هذا الممر مع القطاع البحري في القريب العاجل، بهدف تعزيز التدفق الحر للتجارة. هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع يشمل محادثات السلام الجارية، والتي تهدف إلى إنهاء التهديدات الأمنية التي يشكلها وجود الألغام والصواريخ الإيرانية. وتبرز هذه العملية التحديات الأمنية المعقدة في المنطقة، حيث يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع تهديدات متعددة، بما في ذلك الألغام والصواريخ، التي تجعل من الصعب الدفاع عن السفن وتأمين المضيق عسكريًا. \في سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور له على منصة 'تروث سوشيال' إلى أن الولايات المتحدة بدأت عملية تطهير مضيق هرمز كخدمة للعالم بأسره. وأعرب ترامب عن استيائه من عدم قيام دول أخرى، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، بهذه المهمة بأنفسها. يعكس هذا التصريح رؤية ترامب لضرورة تحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها القيادية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، حتى في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة. وقد أثار هذا التعليق جدلاً واسعًا حول دور الولايات المتحدة في المنطقة، والعلاقات مع الحلفاء، والمسؤوليات المشتركة في تأمين الممرات المائية الحيوية. ويُظهر هذا الوضع التوتر المستمر في المنطقة، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، مما يجعل من الضروري اتباع نهج متعدد الأبعاد لمعالجة القضايا المطروحة. \منذ وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يتجاوز عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز 30 سفينة فقط، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لهذه العملية وضرورة استعادة الحركة التجارية إلى طبيعتها. تهدف هذه العملية إلى إزالة الألغام التي زرعت سابقاً، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة السفن وتدفق التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الصواريخ الإيرانية يشكل تحديًا أمنيًا آخر، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير متعددة الأوجه لضمان الأمن البحري. تتطلب هذه الجهود تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. ويعكس هذا الوضع التحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة، والحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية وأمنية مستدامة





مضيق هرمز إزالة ألغام البحرية الأمريكية الخليج العربي الأمن البحري التجارة العالمية إيران سنتكوم دونالد ترامب

