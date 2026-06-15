الولايات المتحدة تبحث عن تسريع اتفاق مع إيران بعد غارة إسرائيل على بيروت

الولايات المتحدة تحاول إتمام اتفاق مع إيران لتجنب تصاعد أعمال اشتبكات بعد غارة إسرائيل على الضاحية الجنوبي لبيروت. وتدفع الإدارة الأميركية عبر التركيز على التفاوض مع طهران لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

قالت مصادر مطلعة على شبكة سي إن إن أن الغارة ال إسرائيل ية على الضاحية الجنوبي ل بيروت في يوم الأحد أثارت مخاوف داخل الإدارة الأميركية من احتمال انهيار الاتفاق المنتظر مع إيران ، ما دفع واشنطن إلى تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية لتسريع إنجازه والحصول على موافقة رسمية من طهران.

تعلن الإدارة الأميركية أن الاستعدادات المتواصلة لشن هجمات على إسرائيل في الساعات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق تشجع التشاورات المكثفة في اللحظات الأخيرة مناقشت بعض بنود التفاهم بهدف تفادي تصعيد جديد. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أشار مسؤولو الحكومة إلى أن الإدارة شعرت بقلق بالغ بعد الهجوم الإسرائيلي على بيروت، وأبلغوا أنه كان لديهم مؤشرات كثيرة على أن الإيرانيين قد يعتزمون إطلاق عدد كبير من الصواريخ على إسرائيل، لكنهم أكدوا في التواصل السابق أنهم لن يردوا وسيوقعون اتفاق السلام.

أشاروا إلى أن التطورات الحالية في لبنان قد تسهل سرعتهم في التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، رغم عدم وضوح مدى وجود تعديلات في اللحظات الأخيرة. تشير التقارير إلى أن كافة الجهود الأميركية تسعى لضمان كفاءة وتنفيذ سريع للاتفاق لتجنب أي اضطراب أو تدهور في الأمن الإقليمي. تتطلّب المناقشات الدبلوماسية الآن جميع الأطراف لموازنة مصالحها وضمان استقرار لبنان وسياستها الخارجية في ظل توترات مستمرة.

يتوقع المحللون أن يصبح دور الإدارة الأميركية حاسمًا في تحريك القرارات التي قد تسهم في حل النزاع من خلال الوصول إلى حل متفق عليه مع دول الخليج والإقليميين. وأكدت آخر تقارير الأرشيف التابع للمستشفيات الحكومية في بيروت أن عدد الإصابات والأضرار المادية بعد الغارة الساحقة قد زاد، مع تسجيل بعض المصابين بالجرح الخطير في بعض ورديات الطوارئ.

على صعيد التبعات المحتملة، أظهرت أحدث الأرقام نسبة معاناة الملايين من المتفرجين الذين فقدوا أسرتهم أو مزارعهم أو بيتهم في مناطق ناصر وخرطوم في العضل البيدوني. تشهد أولويات الإصلاح يشمل إعادة بناء المرافق العامة، وتوفير الزيادات في بروابط الإنقاذ التابع للأسرة. كما تحدث المتحدث باسم مشترك لشبكة التلفزيون العام أن العمال في وزارة تطوير البنية الاقتصادية أجروا ندوات للمعالجة بأسرع حد للأضرار المتاحة لفترة اقترابها على الأجانب.

وفي التوقعات المستقبلية المستقبلية، أشار وراء النقد إلى أن سياسات الأمن من الممكن أن تتحكم في دوران أثر الخطر على سوق البتروكيم في المنطقة، وهو ما يجعل السياسات بمثابة قيد مزدوج على رقم الدولار البري وقاعدة اقتصادية من عقدة قمم إعادة تشغيل الاقتصاد السياسي للمنطقة. كما يطلب التأكيد على أن الشعب اللبناني نمت في التفصيل على شتى شعورها حول مستقبلهم، وهذا المفهوم غير شرط أن يتخذ إجراءات للتصدي للهجوم في أقاربها.





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