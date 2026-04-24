الولايات المتحدة تعد خططًا عملياتية لاستهداف القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز

كشفت مصادر أمريكية عن استعدادات عسكرية أمريكية مكثفة لاستهداف القوات الإيرانية في محيط مضيق هرمز في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، مع التركيز على القدرات البحرية الإيرانية وخيارات الضغط على طهران.

في تطورات متسارعة، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مكثفة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية لإعادة تقييم وتحديث الخطط العملياتية المتعلقة بالمنطقة، مع تركيز خاص على السيناريوهات المحتملة في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مع إيران .

هذه التحركات تأتي في ظل تقييم دقيق للوضع الأمني المتزايد التعقيد في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، اللذين يشكلان نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، وخاصةً النفط. وتتضمن الخطط قيد الدراسة، وفقًا للمصادر، استهدافًا دقيقًا ومحددًا للقدرات البحرية الإيرانية في محيط المضيق، بما في ذلك الزوارق السريعة وسفن زرع الألغام، وغيرها من الأصول التي يُعتقد أن طهران قد تستخدمها لتعطيل حركة الملاحة الدولية.

هذا التوجه يمثل تحولًا في الاستراتيجية الأمريكية، التي كانت تركز في السابق على استهداف مواقع داخل العمق الإيراني، نحو التركيز على حماية الممرات المائية الحيوية. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطط لا تقتصر على الاستهداف العسكري المباشر، بل تتضمن أيضًا دراسة خيارات أوسع نطاقًا للضغط على طهران، بما في ذلك استهداف المنشآت ذات الاستخدام المزدوج والبنية التحتية الحيوية، في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، يرافق هذا التوجه تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بشأن المخاطر المحتملة للتصعيد الشديد، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الهش. كما يجري النظر في استهداف شخصيات عسكرية إيرانية بارزة يُعتقد أنها تلعب دورًا في تعطيل المسار التفاوضي، وهو خيار يهدف إلى إضعاف مراكز القرار داخل النظام الإيراني. وفي هذا السياق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة لا تعلق على الخطط المستقبلية أو الافتراضية، وأن جميع الخيارات تظل مطروحة أمام الرئيس.

ويعكس هذا التحرك الأمريكي حالة من الانقسام داخل الإدارة الأمريكية بين الرغبة في تجنب العودة إلى التصعيد العسكري، والاستعداد الكامل لاحتمال انهيار التهدئة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية أمريكية متزايدة، بما في ذلك تعزيز الوجود البحري وعمليات المراقبة في محيط الخليج والمحيط الهندي.

وتؤكد المصادر أن الوضع الميداني لا يزال هشًا، وأن استمرار غياب حل دبلوماسي شامل قد يبقي المنطقة على حافة تصعيد مفتوح، مع بقاء مضيق هرمز في قلب أي مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران. وتتزامن هذه التطورات مع اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله في بنت جبيل، بالإضافة إلى قصف استهدف مركبة للشرطة في خانيونس، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة





