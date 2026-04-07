الولايات المتحدة تؤجل الهجمات على إيران.. وطهران تقدم مقترحًا للسلام وسط تصاعد التوتر

في تطورات متسارعة، أعلنت الولايات المتحدة تأجيل هجماتها على البنية التحتية الإيرانية، بينما قدمت طهران مقترحًا من 10 نقاط لإنهاء الحرب. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، وسط تحضيرات إسرائيلية محتملة لشن ضربات. تهديدات ترامب بتدمير إيران تزيد من حدة الأزمة.

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على أهداف الطاقة والبنية التحتية ال إيران ية حتى انتهاء المهلة التي حددها الرئيس السابق دونالد ترامب . جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي أعقب محادثات فانس مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حيث أوضح أن واشنطن تنتظر تطورات محددة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري. وقال فانس: 'لن نستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية حتى يقدم ال إيران يون مقترحًا يمكننا قبوله أو لا يقدموا أي مقترح على الإطلاق.

لكن ترامب منحهم مهلة حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء'. وأضاف أن المرحلة النشطة من المفاوضات مع إيران مستمرة حتى الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاق. وأكد: 'لا تزال هناك مفاوضات كثيرة مع إيران يتعين إجراؤها قبل ذلك الموعد النهائي'. في تصريحات سابقة، أشار فانس إلى أن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، لكنه شدد على أن واشنطن تحتفظ 'بأدوات لم نقرر استخدامها بعد'، محذرًا من أن ترامب قد يلجأ إليها إذا لم تغير إيران مسارها. في سياق متصل، كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن تقديم إيران مقترحًا من 10 نقاط لإنهاء الحرب، عبر الوسيط الباكستاني. وفقًا لمصادر إيرانية، يتضمن المقترح ضمانات بعدم تكرار الهجمات، ووقف الضربات الإسرائيلية ضد 'حزب الله' في لبنان، ورفع جميع العقوبات المفروضة على طهران. في المقابل، تشترط طهران إجراء محادثات سلام دائمة. بالتوازي، أوردت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن الحكومة الإيرانية يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الساعة 8:00 مساءً يوم 7 أبريل (منتصف الليل بتوقيت غرينتش). هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقتربت أسعار التسليم الفعلي من 150 دولارًا للبرميل، متجاوزة أسعار العقود الآجلة، بسبب 'الذعر حول الإمدادات'. في سياق آخر، كشف مسؤولان إسرائيليان لشبكة 'سي إن إن' عن موافقة إسرائيل على قائمة محدثة من أهداف البنية التحتية والطاقة في إيران، كتحضير لسيناريو فشل المحادثات. في تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف ثمانية مقاطع من الجسور التي استخدمتها إيران لنقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية. في غضون ذلك، حذر مصدر إيراني رفيع من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدات ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث أعرب المحللان نيل كوليام وسانام فاكيل عن اعتقادهما بأن عهد اعتماد دول الخليج على قوى خارجية لإدارة الأمن الإقليمي قد انتهى. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده لا تزال مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية بشأن أوكرانيا إذا رأت الأطراف ذلك ضروريا. كل هذه الأحداث تتزامن مع تهديدات ترامب بتدمير البنية التحتية الإيرانية وتغيير النظام، مما يضع المنطقة على حافة صراع أوسع نطاقا. تجدر الإشارة إلى أن ترامب يهدد بـ'اندثار حضارة بأكملها' الليلة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »