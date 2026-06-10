الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على أهداف إيرانية في بندر عباس وقشم

أطلقت الولايات المتحدة موجة ثالثة من الهجمات العسكرية ضد أهداف في عمق الجنوب الإيراني، مستهدفة مدينة بندر عباس وجزيرة قشم الاستراتيجيتين، وسط تصعيد خطير في مضيق هرمز.

أطلقت الولايات المتحدة ، فجر اليوم الأربعاء، موجة ثالثة من الهجمات العسكرية ضد أهداف استراتيجية في عمق الجنوب ال إيران ي، في تصعيد عسكري غير مسبوق يهدد استقرار منطقة الخليج بأسرها.

وشهدت مدينة بندر عباس الساحلية، أكبر الموانئ الإيرانية والمقر الرئيسي للقوات البحرية الإيرانية، سلسلة انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، فيما تعرضت جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز لقصف مكثف استهدف مواقع عسكرية وحساسة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن الموجة الثالثة من الضربات قد انطلقت بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الغارات شنت لأغراض الدفاع عن النفس، رداً على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية، معتبرين الهجوم الإيراني غير مبرر.

وفيما تتواصل الغارات الجوية والاشتباكات العنيفة في أجواء الجنوب الإيراني، أكد التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام إيرانية رصد تطورات ميدانية متسارعة في محافظة هرمزجان تشمل تفعيلاً فورياً لمنظومات الدفاع الجوي في بندر عباس وقشم وعموم المحافظة، ورصد وإطلاق سرب من الطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه منطقة هرمز، وخوض الدفاعات الجوية الإيرانية اشتباكات مكثفة في الأجواء للتصدي لأهداف تحلق فوق مواقع ساحلية حساسة. وتأتي هذه المواجهة الجوية المباشرة لتفجر من جديد حدة التوتر الأمني في الممرات المائية الحيوية بالخليج، إذ تعد بندر عباس بوابة التجارة البحرية الإيرانية ومقر الأسطول الجنوبي، بينما تمثل جزيرة قشم النقطة الحاكمة للملاحة الدولية عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويرى مراقبون أن هذه الضربات تمثل تصعيداً خطيراً في المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث تعد الموجة الثالثة الأوسع نطاقاً والأكثر تأثيراً على البنية التحتية العسكرية الإيرانية. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الأهداف شملت قواعد صواريخ ومواقع دفاع جوي ومراكز قيادة وسيطرة، بالإضافة إلى موانئ ومنشآت بحرية تستخدمها القوات الإيرانية لتهديد الملاحة في الخليج. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إسقاط المروحية الأمريكية، حيث أعلن البنتاغون أن واشنطن ستستخدم كافة الوسائل لحماية قواتها ومصالحها في المنطقة.

في المقابل، حذرت طهران من أن أي اعتداء على أراضيها سيواجه برد قاسٍ، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الأمريكي. ومع استمرار الاشتباكات، تتزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، خاصة مع دخول مضيق هرمز كمسرح عمليات محتمل، مما قد يؤدي إلى تعطل إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وتترقب الأوساط الدبلوماسية ردود فعل المجتمع الدولي، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، فيما عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الموقف.

من جانبها، أعلنت دول خليجية دعمها للجهود الرامية إلى خفض التوتر، معربة عن قلقها من انعكاسات الصراع على أمن المنطقة. كما بدأت حركة الملاحة الجوية فوق الخليج تتأثر بالاشتباكات، حيث أعلنت عدة شركات طيران تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية والخليجية لحين إشعار آخر. ويشير المحللون إلى أن هذه الضربات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة التي قد تمتد إلى الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان.

ومع استمرار الغارات، يبقى السؤال الأهم: هل تلتزم واشنطن بضربات محدودة أم أن الموجة الثالثة تمهد لحملة عسكرية أوسع تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني





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