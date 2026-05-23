الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جديدة على إيران، وال ministrik carattere privato del servizio segreto, disposto in Italia, detenuta con alcune decine di migliaia di carte di credito rubate e false

وفقًا لموقع Axios الأمريكي وشبكة "CBS"، تدرس الولايات المتحدة شن ضربات جديدة على إيران. وقد تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، مما عزز تكهنات حول احتمال استئناف القتال ضد طهران.

وذكرت "سي بي إس" الشريك الإعلامي لبي بي سي في الولايات المتحدة، أن الجيش الأمريكي يستعد لشن ضربات جديدة محتملة على الجمهورية الإسلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونقلت الشبكة عن مصادر عديدة بأن بعض أفراد الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات ألغوا خططهم لعطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى تحسباً لضربات محتملة.

وأضافت أن مسؤولي الدفاع والاستخبارات بدأوا في تحديث قوائم استدعاء القوات الأمريكية في المنشآت الخارجية، مع تناوب دفعات من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط على مغادرة المنطقة، وذلك في إطار جهود تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط مخاوف من رد إيراني محتمل





