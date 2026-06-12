الولايات المتحدة قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، متوقعا توقيعه خلال الأيام المقبلة بنسبة نجاح تتراوح بين 80 بالمائة و85 بالمئة، رغم استمرار قدر كبير من انعدام الثقة بين البلدين.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، متوقعا توقيعه خلال الأيام المقبلة بنسبة نجاح تتراوح بين 80 بالمائة و85 بالمئة، رغم استمرار قدر كبير من انعدام الثقة بين البلدين.

وأوضح المسؤول الأميركي في تصريحات لوكالة رويترز أن المفاوضين حققوا تقدما كبيرا في نص الاتفاق المعتمد حاليا من طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشمل مفاوضات تقنية تستمر لمدة 60 يوما. وتتضمن بنود الاتفاق حصول واشنطن على مواد مخصبة إلى جانب خضوع طهران لنظام تفتيش.

وأشار المسؤول إلى وجود تقارير تفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وأكد أنه رغم عدم ترحيب بعض الأطراف الإيرانية بالاتفاق، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن المعارضة داخل إيران ضئيلة للغاية. وقال المسؤول إنه واثق من أن إسرائيل ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق يتلو هذا الاتفاق. ويبدو أن المفاوضين حققوا تقدما كبيرا في نص الاتفاق المعتمد حاليا من طهران وواشنطن، وستكون الخطوة التالية مفاوضات تقنية تستمر لمدة 60 يوما.

وتتضمن بنود الاتفاق حصول واشنطن على مواد مخصبة إلى جانب خضوع طهران لنظام تفتيش. ويبدو أن المرشد الإيراني علي خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وأكد المسؤول الأميركي أنه رغم عدم ترحيب بعض الأطراف الإيرانية بالاتفاق، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن المعارضة داخل إيران ضئيلة للغاية. ويبدو أن إسرائيل ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق يتلو هذا الاتفاق.

ويبدو أن المفاوضين حققوا تقدما كبيرا في نص الاتفاق المعتمد حاليا من طهران وواشنطن، وستكون الخطوة التالية مفاوضات تقنية تستمر لمدة 60 يوما. وتتضمن بنود الاتفاق حصول واشنطن على مواد مخصبة إلى جانب خضوع طهران لنظام تفتيش. ويبدو أن المرشد الإيراني علي خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وأكد المسؤول الأميركي أنه رغم عدم ترحيب بعض الأطراف الإيرانية بالاتفاق، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن المعارضة داخل إيران ضئيلة للغاية.

ويبدو أن إسرائيل ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق يتلو هذا الاتفاق





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