الولايات المتحدة تمدد خدمة طائرة إيه-10 وورثوغ حتى 2030 لتعزيز قدراتها القتالية

أعلنت وزارة القوات الجوية الأميركية عن تمديد خدمة طائرة إيه-10 وورثوغ الهجومية حتى عام 2030، وذلك في ظل التحديات الأمنية المستمرة والدور الحيوي الذي لعبته الطائرة في العمليات القتالية الأخيرة، خاصة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على التفوق القتالي، قرر وزير القوات الجوية الأميركية تمديد فترة خدمة الطائرة الهجومية الشهيرة إيه-10 وورثوغ حتى عام 2030. يأتي هذا القرار ليضع حداً لسنوات طويلة من الجدل حول مستقبل هذه الطائرة التي صُممت في الأصل لدعم القوات البرية في الميدان.

وقد أكد المسؤولون الأميركيون أن هذا التمديد يهدف بالأساس إلى حماية القوة القتالية الحالية في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الدفاعية ضغوطاً متزايدة لزيادة إنتاج الطائرات الحربية الحديثة، وهو ما يعني توفير غطاء جوي مستمر للقوات الميدانية لحين اكتمال وتيرة التصنيع العسكري الجديد بشكل كافٍ لتعويض هذا الأسطول. تعد طائرة إيه-10 وورثوغ، التي دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1976، واحدة من أكثر الطائرات التي أثارت انقساماً داخل أروقة البنتاغون؛ ففي حين يرى البعض أن تكلفتها التشغيلية العالية وتقنياتها القديمة تجعلها عبئاً مقارنة بالأسلحة المتطورة مثل الصواريخ فرط الصوتية، يرى آخرون أنها لا تزال الأفضل في مهمات الدعم الجوي القريب. وقد برزت هذه الأهمية مؤخراً في سياق النزاع مع إيران، حيث لعبت الطائرة دوراً محورياً، لا سيما في تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية إيرانية في مضيق هرمز باستخدام مدافعها القوية المثبتة في مقدمتها، وهو ما جعل التخلص منها يبدو قراراً عسكرياً غير مدروس في ظل غياب بديل مباشر بنفس الكفاءة القتالية في التعامل مع التهديدات الميدانية المباشرة. بعيداً عن الأبعاد التقنية والعسكرية، تمتلك طائرة إيه-10 ثقلاً سياسياً كبيراً يحميها من الإحالة للتقاعد؛ إذ يتركز جزء كبير من أسطولها في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا، حيث تلعب هذه القاعدة دوراً اقتصادياً جوهرياً في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي. وقد تجلى هذا التأثير في عام 2021 عندما نجح مشرعون في الكونغرس في عرقلة خطط سحب الطائرات، مؤكدين أن أي تخلٍ عن هذا الأسطول يجب أن يرتبط بوجود بديل حقيقي وليس مجرد رغبة في تقليص النفقات. إن استمرار عمل هذه الطائرة حتى عام 2030 يعكس مدى تعقيد الموازنة بين تحديث الجيش الأميركي وبين الحفاظ على الأصول القائمة التي أثبتت جدارتها في أرض المعركة وفي ساحات السياسة الداخلية على حد سواء، مما يضمن استمرارية الدعم الجوي للقوات الأميركية في مناطق التوتر حول العالم





