الولايات المتحدة توافق على بيع حزم توجيه قنابل JDAM لأوكرانيا بقيمة 373.6 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على بيع محتمل لحزم توجيه قنابل الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة JDAM بعيدة المدى والمعدات المرتبطة بها ل أوكرانيا ، بقيمة تقديرية 373.6 مليون دولار، مؤكدة أن الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي ولن تغيّر التوازن العسكري في المنطقة.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدت أن هذا البيع المحتمل هو جزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، ويهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها. وذكر البيان أن هذه الصفقة ستساهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وأمنها القومي، دون أن تؤدي إلى تغيير التوازن العسكري العام في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات والخدمات العسكرية يمكن دمجها بسهولة في القوات المسلحة الأوكرانية، مما يعزز من قدرتها على الدفاع عن أراضيها. تعتبر ذخائر الهجوم المباشر المشتركة (JDAM) حزمة منخفضة التكلفة تنتجها شركة بوينغ، حيث تشتمل على أجهزة توجيه تثبت على القنابل غير الموجهة، مما يحولها إلى قنابل دقيقة التوجيه قابلة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية.

JDAM ليست سلاحًا بحد ذاتها، بل هي مجموعة توجيه تحول القنبلة غير الموجهة إلى قنبلة دقيقة التوجيه (PGM)، وتتضمن مكونات رئيسية كذيل مع أسطح تحكم هوائية ووحدة تحكم مدمجة. وتستخدم هذه التقنية لتحسين دقة القنابل غير الموجهة، مما يقلل من الأضرار الجانبية ويزيد من فعالية الضربات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا البيع يأتي في إطار دعمها المستمر لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية، مشيرةً إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أشارت إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع سياسات الولايات المتحدة في دعم الشركاء الإقليميين وتعزيز الأمن الجماعي. من جانبها، أعربت الحكومة الأوكرانية عن تقديرها لهذا الدعم، مؤكدة أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز قدراتها الدفاعية وتعزيز أمنها القومي. وأكدت أن هذه الصفقة تأتي في الوقت المناسب، حيث تواجه أوكرانيا تحديات أمنية كبيرة، وتعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز قدراتها الدفاعية





بايدن يوافق على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولارقبل مغادرته البيت الأبيض، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل. تتضمن الصفقة صواريخ جو-جو، قذائف مدفعية، وصواريخ Hellfire، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر ومجموعات ذيل JDAM. تعد هذه الصفقة ربما آخر مبيعات أسلحة لإسرائيل تحت إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين 'ستورم شادو' بريطانيي الصنع خلال آخر 24 ساعةأعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن تدمير صاروخين 'ستورم شادو' بريطانيي الصنع و4 قنابل جوية JDAM و316 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 205 خارج منطقة العملية الخاصة، خلال آخر 24 ساعة.

عودة قاذفات 'بي-1' الأمريكية إلى بريطانيا واستعدادات لضرب أهداف إيرانية محصنةتُظهر مقاطع فيديو تحميل قاذفات 'بي-1' بقنابل JDAM في بريطانيا، مما يشير إلى استعداد البنتاغون لضرب أهداف إيرانية محصنة. يعزز هذا التحرك المخاوف بشأن تصاعد محتمل في التوترات مع إيران.

البحرية الأمريكية تختبر نسخة جديدة من قنبلة JDAM بعيدة المدىأفاد موقع Business Insider بأن البحرية الأمريكية أجرت تجارب على نسخة جديدة من قنبلة JDAM بعيدة المدى.

