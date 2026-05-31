الوظائف الأمريكية تتجه نحو الاستقرار مع توقعات بارتفاع 89 ألف وظيفة في مايو

تستقر نسبة البطالة عند 4.3٪ وتزداد الوظائف غير الزراعية بـ 89 ألف وظيفة، مما يدعم توقعات نمو مستدام في قطاعات الرعاية الصحية، التشييد، والتصنيع وسط تقارير اقتصادية متسقة وتوقعات الفيدرالي حول قراره الفائدة في يونيو.

تنطلق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الأمريكية المتعلقة بسوق العمل، حيث يتزامن عدد من المؤشرات مع صدور التقرير الرسمي للحكومة عن توظيف شهر مايو يوم الجمعة.

وتُظهر توقعات استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين استقرار معدل البطالة عند 4.3٪، مع زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 89 ألف وظيفة. وهذا الارتفاع من شأنه أن يدفع متوسط التوظيف للثلاثة أشهر الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما قد يثير نقاشات حول استدامة وتيرة التوظيف المتسارعة. ويعتمد المحللون على رؤى متباينة حول القطاعات التي قد تقود هذا النمو.

فمن المتوقع أن يستمر قطاع الرعاية الصحية في إظهار قوة توظيفية، إلى جانب انتعاش واضح في القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية مثل التشييد والترفيه والضيافة، حيث قد يكون الطلب قد استفاد من الطقس الدافئ خلال الشهر الماضي. كما من المحتمل أن يحصل قطاع التصنيع على دفعة إضافية نتيجة تسارع العملاء في تكوين مخزونات من السلع، سعيًا للاستعداد لارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية، لاسيما الحرب في إيران.

وتدعم مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادرة عن "إس آند بي جلوبال" و"معهد إدارة التوريد" هذه الفرضية، حيث أظهرت بيانات إيجابية يوم الاثنين. في الوقت نفسه، ستُصدر بيانات الإنفاق على التشييد لشهر أبريل، المقررة أيضاً يوم الاثنين، أحدث قراءة حول وتيرة توسيع بناء مراكز البيانات، وهو عنصر أساسي يدعم كلا من التوظيف في قطاع التشييد وتوقعات النمو الاقتصادي الأوسع. ويضيف أحد الاقتصاديين أن صافي التوظيف قد وصل إلى أدنى مستوياته في أوائل الخريف الماضي، لكنه يتحسن تدريجياً منذ ذلك الحين.

وبالتالي فإن تقرير الوظائف لشهر مايو من المتوقع أن يقدم دلائل جديدة على تحسن سوق العمل، في ظل استقرار معدل البطالة وتفاقم عدد الوظائف الشاغرة، رغم المخاوف المتزايدة من أن الذكاء الاصطناعي قد يقلل الطلب على بعض الفئات الوظيفية. من بين المؤشرات التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع: بيانات الوظائف الشاغرة لأبريل المنتظرة يوم الثلاثاء، والتقرير الشهري لـ"إيه دي بي ريسيرش" عن التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن "معهد إدارة التوريد" يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير "تشالنجر جراي آند كريسماس" الشهري عن إعلانات خفض الوظائف، والبيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي تقرير "بيج بوك" يوم الأربعاء، الذي يقدم مؤشرات وصفية عن الأوضاع الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد، قبل أن يدخل صانعو السياسة النقدية فترة الصمت الإعلامي اعتباراً من 6 يونيو تمهيداً لقرار الفائدة المقرر في 17 يونيو. ومن بين المسؤولين الذين سيظهرون علنًا قبل ذلك رؤساء البنوك الإقليمية نيل كاشكاري، وبيث هاماك، ولوري لوغان، وتوم باركين، وماري دالي، ما يضيف مزيدًا من الشفافية إلى المشهد الاقتصادي قبل الموعد الحاسم





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق العمل الأمريكي الوظائف غير الزراعية معدل البطالة التوظيف في الرعاية الصحية سياسة الاحتياطي الفيدرالي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقيف 89 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةتوقيف 89 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (89) مخالفًا لنظام البيئة، (53) مواطنًا و(35) مقيمًا من

Read more »

الصحة : وفاة حالة كورونا واحدة وتسجيل 89 إصابة جديدة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالصحة : وفاة حالة كورونا واحدة وتسجيل 89 إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 119 حالة،

Read more »

وفاة العالم الأزهري والبرلماني المصري السابق سيد عسكر - عربي21توفي الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية في مصر، عن عمر ناهز 89 عاما.

Read more »

«إن بي إيه»: الخسارة الأولى لدنفر حامل اللقبمُني دنفر ناغتس حامل اللقب بخسارته الأولى هذا الموسم على أرض مينيسوتا تيمبروولفز 89-110.

Read more »

رحيل روبرت ريدفورد.. أيقونة السينما الأمريكية ومؤسس مهرجان 'صاندانس'توفي اليوم الممثل والمخرج الأمريكي الشهير روبرت ريدفورد عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

Read more »

ألقي القبض على مشجعين في باريس بعد نهائي دوري أبطال أوروباألقي القبض على عدة مشجعين في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال واحتفاظه باللقب. وأفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين تسببوا في فوضى وشغب في شوارع باريس.

Read more »