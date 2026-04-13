الوعي النفسي في عصر المعلومات: هل يصبح طريقًا للفهم أم بابًا لتصنّع المرض؟

تحليل معمق لتأثير المعلومات النفسية المتاحة بسهولة على فهم الذات، مع التركيز على المخاطر المحتملة للتشخيص الذاتي الخاطئ، وأهمية التقييم المهني الدقيق، وكيفية التمييز بين المشاعر الطبيعية والاضطرابات النفسية الحقيقية.

في عالم يشهد تدفقًا هائلاً للمعلومات، لم يعد الإنسان مكتفيًا بفهم العالم من حوله، بل بدأ في محاولة فهم نفسه من خلال هذه المعلومات. بنقرة واحدة، يمكن لأي شخص أن يطّلع على قائمة طويلة من الاضطرابات النفسية، ويجد وصفًا يبدو مألوفًا أو مطابقًا لتجربة شخصية. هنا تكمن نقطة تحول دقيقة وحساسة: متى يصبح الوعي النفسي أداة للفهم الذاتي، ومتى يتحول إلى سبب لتصنّع الأمراض؟

المشكلة لا تكمن في المعرفة بحد ذاتها، بل في كيفية استقبالها. عندما تُعرض الاضطرابات النفسية بشكل مبسط ومجزأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتحول الحالات المعقدة إلى أوصاف عامة يمكن لأي شخص أن يطبقها على نفسه. فجأة، يصبح الشرود علامة على اضطراب، والحزن إشارة إلى الاكتئاب، والتوتر دليلًا على وجود خلل أعمق. هذه القفزة السريعة من المشاعر الطبيعية إلى التشخيص الطبي، تخلق حالة من الالتباس بين ما هو جزء طبيعي من التجربة الإنسانية وما يتطلب تدخلاً متخصصًا.

في هذا المجال الرمادي، يبدأ بعض الأفراد في تبني هوية مرضية دون إدراك واعٍ. لا يقول الشخص لنفسه «أنا أتوهم»، بل يشعر أن ما يقرأه يفسر ما يمر به. ومع تكرار التعرض لنفس المحتوى عبر الخوارزميات، وفي ظل غياب التقييم المهني الدقيق، يبدأ العقل في ترسيخ هذه الفكرة. في هذه الحالة، لا يوجد المرض بالمعنى الإكلينيكي الدقيق، ولكنه يصبح حاضرًا في التجربة النفسية للفرد. العقل البشري يتمتع بقدرة فائقة على التكيف مع ما يؤمن به. عندما يقتنع الفرد بأنه يعاني من اضطراب معين، يبدأ في التركيز على كل ما يدعم هذا الاعتقاد، ويتجاهل أي شيء يناقضه. هذه العملية المعرفية تجعل الوهم يبدو كحقيقة واقعة، وتدفع الجسم والعقل للاستجابة له كما لو كان حقيقيًا. وهكذا، تتشكل حلقة مفرغة: اعتقاد، ثم سلوك، ثم تعزيز جديد للاعتقاد الأصلي.

أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو ما يحدث فيما يتعلق باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط الحركي (ADHD). في بيئة رقمية سريعة الإيقاع، حيث التنقل المستمر بين التطبيقات، والمحتوى القصير، والإشعارات المتلاحقة، أصبح الشرود حالة شائعة. لكن هذا الشرود، في كثير من الأحيان، هو نتيجة لنمط حياة معين، وليس اضطرابًا عصبيًا. ومع ذلك، يقرأ البعض عن أعراض ADHD، ويجدون أنفسهم فيها، ويصلون إلى قناعة بأنهم يعانون من هذا الاضطراب، دون تقييم متخصص أو فهم للسياق العام. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. الشخص الذي يمر بأزمة حياتية صعبة، أو بضغط نفسي مؤقت، قد يشعر بالضيق أو فقدان الحماس، وهذه استجابات طبيعية في سياق معين. ولكن في ظل الخطاب السائد، قد يُعاد تفسير هذه المشاعر على أنها اضطراب اكتئاب. هنا يتحول الألم الطبيعي إلى تشخيص، ويبدأ الفرد في التعامل مع نفسه كمريض، وليس كشخص يمر بمرحلة صعبة.

المشكلة الأكبر لا تكمن فقط في التسمية، بل في الأثر. عندما يتبنى الإنسان هوية مرضية غير دقيقة، قد يعيد تنظيم حياته بناءً عليها، فيتجنب التحديات، ويقلل من طموحاته، أو يبرر سلوكياته على أنها جزء من «مرضه». بهذه الطريقة، لا يصبح التشخيص وسيلة للفهم، بل عائقًا أمام النمو الشخصي والتعافي. ولا يمكن تجاهل دور بعض الممارسات المهنية غير الدقيقة في تفاقم هذه المشكلة. عندما يتم إطلاق تشخيص دون تقييم كافٍ، أو يتم تأكيد مخاوف المريض دون تدقيق، فإن ذلك يعزز الاعتقاد بدلاً من مراجعته. المهنة النفسية تقوم على الدقة، وعلى التمييز بين ما هو عابر وما هو مرضي، وأي تقصير في هذا الجانب قد يخلق ضررًا لا يقل عن تجاهل المشكلة الأصلية.

الوعي النفسي الحقيقي لا يعني البحث عن مرض، بل يعني فهم الذات في سياقها. أن يميز الإنسان بين ما يشعر به نتيجة لظروف حياته، وبين ما يحتاج إلى تدخل متخصص. أن يدرك أن الحزن جزء طبيعي من الحياة، وأن الشرود قد يكون في بعض الأحيان انعكاسًا لأسلوب العيش، وأن القلق قد يكون إشارة إلى خلل مؤقت، وليس اضطرابًا دائمًا. في النهاية، ليست كل معاناة مرضًا، وليست كل صعوبة تستدعي تشخيصًا طبيًا. الإنسان أكثر تعقيدًا من أن يتم اختزاله في قائمة من الأعراض، وأغنى من أن يُعرَّف فقط من خلال اضطراب نفسي.

تظهر الإحصائيات الحديثة أن معدلات السمنة لدى الأطفال في المملكة العربية السعودية، تحديدًا في الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، وصلت إلى 22.3 %، وهو ارتفاع ملحوظ...

ليس جديدًا أن تعود الأشياء القديمة إلى الموضة. فجميع الأجيال شعرت، بطريقة أو بأخرى، بالحنين إلى الماضي، حتى إلى فترات لم تشهدها. نطل...

هدنة أم عودة إلى الحرب؟ انتكاسة للمفاوضات أم فشل ذريع؟ هل تكفي مهلة الأسبوعين كفرصة لإنقاذ الوضع، أم أن دونالد ترامب لن يرى أن...





