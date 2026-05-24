الوزارة تسمح للمطاعم والمقاهي والحدائق الأفراح بالحصول على تصريح مؤقت لذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

تحتوي هذه الخطوة على اشتراطات صحية وتنظيمية، مثل وجود عقد مع طبيب بيطري، والإشراف على عمليات الذبح داخل الموقع، وتوفير شهادات صحية لجميع العاملين، بالإضافة إلى تخصيص وتجهيز مواقع مناسبة للذبح والسلخ والتقطيع وفق المعايير الصحية، مع منع تنفيذ عمليات الذبح داخل صالات الإعداد والطبخ. كما تضمنت الاشتراطات التعاقد مع شركة معتمدة من الأمانة، لرفع المخلفات، وتوفير حاويات مخصصة لمخلفات الذبح، وتأمين المعدات والأدوات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ، إلى جانب توفير أوعية لجمع العظام وبقايا الذبائح والجلود والشعر، واستخدام مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

أتاحت وزارة البلديات وال إسكان لل مطابخ وال مطاعم وقصور الأفراح، للمرة الأولى، إمكان الحصول على تصريح مؤقت ل ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي». وأعلنت، من خلال الأمانات والبلديات التابعة لها، تمكين المنشآت المرخصة، من مطابخ و مطاعم وقصور أفراح، من تقديم خدمة ذبح الأضاحي بشكل نظامي خلال موسم عيد الأضحى، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة، و توفير خيارات متعددة للمستفيدين .

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء خلال موسم عيد الأضحى، وتقليل الازدحام عبر توزيع مواقع ونقاط الذبح، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة





