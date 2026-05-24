الوسطية السعودية نموذجًا عالميًا للاعتدال والحوار الديني

يؤكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن النهج الوسطي للمملكة يُبنى على منهج فقهي راسخ ورؤية إصلاحية، مسلطًا الضوء على دوره في رؤية 2030 ومؤتمرات وثيقة مكة وبناء الجسور بين المذاهب.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، أن الوسطية التي تتبناها المملكة العربية السعودية تشكل نموذجاً رائدًا في مجال الاعتدال والانفتاح والحوار بين مختلف التيارات الإسلامية والعالمية.

جاء ذلك خلال محاضرة أُقيمت تحت عنوان "الوسطية السعودية: من المنهج الفقهي إلى الريادة العالمية"، نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع جامعة أم القرى، وحضرتها مجموعة واسعة من المفتين والعلماء، ورؤساء بعثات الحج، وممثلو الوكالات الإخبارية الإسلامية، إلى جانب قيادات إعلامية وأكاديمية وأمنية. تناول العيسى خلال كلمته مفهوم الوسطية في الإسلام، مبينًا أن الفوارق الجوهرية تكمن في أن الاعتدال الحقيقي يرتكز على العلم الشرعي الراسخ، والحكمة المستمدة من الفهم العميق للنصوص، والوعي المتجدد بمتطلبات العصر، بعيدًا عن أي ميل للغلو أو التهاون.

سلط المتحدث الضوء على تجليات هذا النهج المعتدل في "رؤية المملكة 2030" التي وضعت إطارًا شاملًا لتطوير المكوّنات الدينية والاجتماعية والاقتصادية، مسلّطًا الضوء على ما حققته السعودية على الصعيد الدولي من حضور وإسهام في القضايا الإسلامية والعالمية. وقد ربط العيسى هذه الإنجازات بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، معتبرًا ذلك أساسًا لشرعية ومرجعية المملكة كقوة موحدة تجمع شمل العالم الإسلامي تحت مظلة شاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأشار إلى أن الدور البارز لهيئة كبار العلماء في دعم القرارات والفتاوى المتوسطة يعكس امتدادًا واضحًا لهذا النهج، حيث يتم تقدير جميع المذاهب الفقهية وتعزيز الحوار العلمي الأخوي بين العلماء من مختلف البلدان. في سياق آخر، شدد العيسى على أن تجسيد الوسطية يتجلى بوضوح في مؤتمرات "وثيقة مكة المكرمة" و"وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، اللتين تهدفان إلى تقوية الروابط بين الفقهاء وتعزيز الفهم المتبادل بين التيارات المختلفة.

كما أشار إلى دور "المجمع الفقهي الإسلامي" المتابع لرابطة العالم الإسلامي، الذي يجمع كبار المفتين والعلماء من شتى أرجاء العالم الإسلامي لتبادل الخبرات وتطوير القواعد الفقهية بما يتماشى مع تحديات العصر. وهذا ما يجعل من السعودية منبرًا متميزًا للتوسط الديني والاعتدال القائم على منهج فقهى راسخ ورؤية إصلاحية تعزز حضور المملكة على الساحة الدولية وتدعم وضعها كمرجعية إسلامية شاملة





