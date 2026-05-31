الوزارة الإعلامية السعودية تُفرد جميع إمكاناتها لنقل قصة الحج إلى العالم

وزير الإعلام سلمان الدوسري يعلن عن استغلال المنظومة الإعلامية السعودية بالكامل لنقل المشهد الإيماني والإنساني لموسم حج 1447هـ، مع إبراز الأعداد الضخمة للضيوف وإطلاق منظومة موحدة تشمل مركز عمليات إعلامية، هوية بصرية موحدة، ومبنى إعلامي متكامل في مشعر منى.

أكد وزير ال إعلام السعودي، سلمان الدوسري، أن المنظومة ال إعلام ية في المملكة استثمرت كل إمكاناتها لتمكين ال إعلام يين من نقل قصة الحج إلى العالم بأعلى مستويات المهنية والموثوقية.

وأوضح أن السعودية تظل حاضنةً للحرمين الشريفين وخادمةً لزوار الرحمن، وأن الإعلام هو الذاكرة التي توثق الحدث وتنقله إلى أرجاء المعمورة. بحسب البيانات الرسمية، استقبل موسم حج 1447هـ أكثر من 1,707,301 حاجًا وحاجة، منهم أكثر من 1.5 مليون قادم من 165 دولة، بالإضافة إلى نحو 160 ألف حاج من داخل السعودية. هذا الرقم يعكس حجم التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والإعلامية التي تتعاون لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.





تحت إشراف مباشر من وزير الإعلام، قامت الوزارة بإطلاق منظومة إعلامية متكاملة هدفت إلى إبراز الجهود التنظيمية والإنسانية المصاحبة للحج، وتسويق رواية إعلامية سعودية موحدة تعكس ما تقدمه المملكة من خدمات للحجاج. وبرز دور مركز العمليات الإعلامية الموحد للحج، الذي يعمل بالشراكة مع أكثر من 40 جهة حكومية، كغرفة تنسيق رئيسية للرسائل الإعلامية والتغطيات المحلية والدولية، بالإضافة إلى متابعة المحتوى وإدارة القصص الإنسانية ومكافحة الشائعات على مدار الساعة.

كما واصل تطوير الهوية الإعلامية الموحدة للحج والعمرة تحت شعار "حياكم الله"، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة، لتكون مظلة بصرية وإعلامية موحدة تعكس قيم الترحيب والخدمة.



استعدادات الإعلام لهذا الموسم شملت افتتاح مبنى إعلامي متكامل في مشعر منى، حيث استفاد أكثر من 400 إعلامي وضيف من بنية تقنية متطورة تضم 120 كاميرا، 32 نقطة بث، 25 وحدة مونتاج، 21 عربة أقمار صناعية، 10 عربات نقل، و4 استديوهات متنقلة لتغطية المشاعر المقدسة.

المؤتمر الصحفي الحكومي جذب 5 وزراء وأكثر من 70 إعلاميًا من أكثر من 30 وسيلة إعلامية محلية ودولية، محققًا أكثر من 620 مليون وصول عبر منصات التواصل الاجتماعي. في مجال البث، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون أكثر من 700 ساعة بث مباشر عبر 8 قنوات وإذاعات، وقدم 41 برنامجًا متخصصًا، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 1000 مادة إعلامية واستضافة أكثر من 1100 ضيف وخبير.

ملتقى إعلام الحج في عامه الثالث استقطب أكثر من 13,500 إعلامي وزائر، منهم 3000 إعلامي من 150 وسيلة إعلامية، مع مشاركة 30 جهة حكومية وخاصة، ومنح 300 مشارك فرصًا للتدريب المتخصص. كل هذه الجهود، إلى جانب الإيجازات الصحفية اليومية وتعاون الوزارة مع مؤسسات إعلامية دولية، أسهمت في نشر أكثر من 800 ألف تغطية ومشاركة رقمية بعدة لغات، وإنتاج محتوى متعدد اللغات يوثق الجهود الأمنية، الصحية، التقنية، والخدمية، أبرزها مبادرة "طريق مكة" في أكثر من 10 دول وتوثيق تجارب 2500 حاج من 104 دول عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج 1447 وزارة الإعلام السعودية مركز العمليات الإعلامية هوية حياكم الله مبنى الإعلام في منى

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين وتشدد على الالتزام بالمواعيدأعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحديد الأول من ذي القعدة 1447 الموافق 18 أبريل 2026 كآخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرات العمرة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وتجنب العقوبات.

Read more »

وزير «الدينية» الأوزبكي لـ«عكاظ»: علاقات البلدين راسخة ومتينةأكد وزير الشؤون الدينية في جمهورية أوزبكستان، رئيس فريق عمل موسم الحج 1447، صادق...

Read more »

Greetings from the Supreme Court: The sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah confirmed for 18 May 2026 ADThe Supreme Court has confirmed the sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH. As a result, tomorrow (Monday) 1 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—will be the first day of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH, with standing at Arafah to be on Tuesday 9 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—and Eid al-Adha to be on the following Wednesday.

Read more »

«هيئة النقل»: حجز 1047 مركبة لنقل الركاب بصورة غير نظاميةأكدت الهيئة العامة للنقل مواصلة جهودها الرقابية المكثفة خلال موسم حج 1447 لضبط...

Read more »

تمكين التواصل الفوري بأكثر من 70 لغة لخدمة ضيوف الرحمندعمت وزارة العدل خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، خلال موسم حج 1447، بحلول ترجمة فورية...

Read more »

بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة.. «الصحة» تعلن نجاح أعمالها في حج 1447أعلنت وزارة الصحة نجاح أعمال حج 1447، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالمياً في طب الحشود،...

Read more »