الوزير الإيراني: الحرب الإسرائيلية على لبنان لن تنتهي إلا بانتهاء الحرب في إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده لن تنتهي إلا بانتهاء الحرب في لبنان أيضا، وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة الميادين، التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء.

قال وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده لن تنتهي إلا بانتهاء الحرب في لبنان أيضا، وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة الميادين، التي نشرتها وزارة الخارجية ال إيران ية، الأربعاء: نحن نتفق على الموقف نفسه بشأن وقف إطلاق النار ، وعلى الموقف نفسه بشأن إنهاء الحرب، وأكدت إيران مراراً وتكراراً على ضرورة أن يشمل أي اتفاق ل وقف إطلاق النار لبنان ، وهو شرط هدد بعرقلة عملية التفاوض الأمريكية مع طهران، كما قال عراقجي إن إنهاء الحرب يجب أن يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ، حيث تشن إسرائيل حملة عسكرية تستهدف حزب الله المدعوم من إيران منذ مطلع مارس/آذار، والأربعاء، اتفقت إسرائيل و لبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار ، شريطة وقف إطلاق النار من قبل حزب الله وإخراج عناصره من جنوب لبنان ، وأكد عراقجي على ضرورة مشاركة جميع الأطراف، بما فيها حزب الله ، في حوار وطني لحل القضايا الداخلية في لبنان ، وقال: يجب على العالم أن يقرّ بأن حزب الله جزء لا يتجزأ من واقع لبنان ، مضيفًا أن محاولات إسرائيل لتفكيك الحزب واغتيال قادته لم تُسفر إلا عن تعزيز قوته، وأشار عراقجي إلى أن إيران ستُساهم في جهود إعادة الإعمار في البلاد حالما يتم ذلك، وقال: نأمل أن تبدأ جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، ومن الطبيعي أن الشعب والحكومة ال إيران ية لن ينسوا أصدقاءهم في لبنان ...

وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب اللبناني، يذكر أن إسرائيل تُصنّف حزب الله كجماعة إرهابية تهدد أمنها، ورجّح محللون استمرارها في السعي لنزع سلاحه





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