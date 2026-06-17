الوزير يعلن تقدم أعمال ملعب أرامكو إلى 80% استعداداً لكأس آسيا 2027

أعلن وزير الرياضة السعودي عن تقدم مشروع ملعب "أرامكو" إلى نسبة إنجاز تبلغ 80%، مشدداً على جاهزيته لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027 ومؤكداً توسيع برنامج التأشيرات الإلكترونية لتسهيل وصول الجماهير وتوفير أسعار تذاكر مناسبة للجميع.

كشف وزير ال رياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقدم ملحوظ في أعمال إنشاء ملعب "أرامكو" في المملكة، مشيراً إلى أن جدول التنفيذ يسير وفق المخطط الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز ما يقارب الثمانين بالمائة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الصرح الرياضي جاهزاً لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027 في مطلع العام المقبل، ما يعزز مكانة السعودية كمركز رياضي إقليمي وعالمي. وقد أبدى الوزير تفاؤله الكبير بقدرة المنتخب السعودي على تخطي إنجازات كأس العالم 1994 خلال مشاركته الحالية، مؤكداً أن الدعم اللوجستي والفني سيعزز مستوى الأداء ويمنح اللاعبين البيئة المثلى للتميز. في إطار الاستعدادات للبطولة، ناقش الوزير ملف أسعار التذاكر مع المسؤولين، موضحاً أن المملكة هي المالكة للحقوق وتتحمل مسؤولية تحديد الأسعار.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو جعل البطولة في متناول أكبر عدد ممكن من المشجعين، مستنداً إلى سياسة تسعير عادلة تُوازن بين تحقيق عوائد مالية وضمان إتاحة الفرصة للجماهير من مختلف الفئات. وأشار إلى أن الحوار مع الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتضمن تفاصيل شاملة حول آليات البيع والتوزيع، لضمان شفافية العملية وتجنب أي عوائق قد تواجه المتابعين.

كما أكد وزير الرياضة أن المملكة قامت بتوسيع نطاق برامج التأشيرات الإلكترونية بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن الآن لمواطني أكثر من ستين دولة الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول. وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية أوسع لتسهيل الدخول وتحسين تجربة الزوار، مع توقع إضافة المزيد من الدول في المستقبل القريب. وأضاف أن الكوادر السعودية تمتلك خبرة واسعة في استضافة الفعاليات الرياضية، حيث شاركت في تنظيم أكثر من مئة وخمسين حدثاً دولياً بنجاح.

وتعمل الجهات الأمنية والهيئات المختصة بتنسيق مكثف لتوفير أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لاستقبال الجماهير والزوار، مع التركيز على ضمان سلامتهم وتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل النقل، الإقامة، والخدمات الطبية





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