حذر وزير الداخلية الألماني من تزايد هجمات الطائرات بدون طيار على البرلمان الألماني ومؤسسات حكومية، ودعا إلى إنشاء نظام دفاعي دائم وتحمل مسؤولية مشتركة للشرطة الفيدرالية والولايات. يوضح الخطاب الخطوات المبدئية التي ستُتخذ لتطوير حلول دفاعية متقدمة، والتعاون مع شركات الدفاع الألمانية، وإطلاق سلسلة من الجهود الأمنية لضمان أمان المنشآت الحيوية.

حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من تزايد احتمال هجمات مسيرات طائرات بدون طيار على مبنى البرلمان الألماني وغيرها من المنشآت الحكومية الحيوية، داعيًا إلى إنشاء نظام دفاعي دائم ومتكامل لمكافحة هذه التهديدات.

أشار دوبريندت في رسالته إلى رئيسة البرلمان الألمانى يوليا كلوكنر، التي أرسلت استفسارًا في أواخر ديسمبر 2025 حول إمكانية نشر وحدة مكافحة الطائرات المسيرة التابعة للشرطة الفيدرالية لحماية مبنى البرلمان. وبالإجابة على ذلك، صرّح وزير الداخلية بأن وحدة الشرطة الفيدرالية الألمانية، على الرغم من مجهزتها بمنظومات أمنية متنقلة، لا يمكنها سوى تقديم دعم إداري مؤقت، وأن المسؤولية الأساسية لحماية مبنى البرلمان من تهديدات الطائرات بدون طيار ستبقى على عاتق شرطة برلين في المستقبل الطويل.

كما أوضح دوبريندد أن شرطة البرلمان ستشارك في الاجتماعات اليومية للمركز المشترك الجديد الذي يجمع بين الشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات في مسألة مكافحة الطائرات المسيرة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة عاجلة لإنشاء نظام دفاعي فعال يُعَدّ حاسمًا لضمان أمان المؤسسات الحكومية. وأنجزت جهودها في إطار تعاون متعدد المستويات، حيث أرسل بول غوتييه، مدير البرلمان الألماني، رسالة إلى إيريس شبرانغر، وزيرة الداخلية المحلية في ولاية برلين، وطلبوا من السلطات أن يتخذوا إجراءات فورية لتطوير حل دفاعي شامل يضم أنظمة استشعار متقدمة، وسيارات احتكاك وقواعد صواريخ تقارير قوية، بالإضافة إلى نشر وحدات متخصصة تتولى الإنذار المبكر ورصد النشاطات غير المصرح بها فوق المنشآت الحكومية.

أشار غوتييه إلى أن التركيز على منع الهجمات يستلزم قاعدة الدفاع التي تتضمن بالصدفة استجابة سريعة وسريعة، مبنية على رؤى متقدمة وتشاركية بين الشرطة الفيدرالية والولاية. علاوة على ذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن تصريحات هيلموت راوخ، مدير عام شركة Diehl Defence الدفاعية الألمانية، بأن الشركة تخطط لنقل إنتاج صواريخ فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى إلى ألمانيا، لتقوية قدرات الدفاع الوطني ضد الهجمات الحربية والتهديات التي تتضمن طائرات بدون طيار.

ينعكس ذلك عناية الحكومة الألمانية العميقة في تعزيز أمنها الداخلي ومعالجة الفجوات الدفاعية الماضية في ظل تصعيد صراع الصيد الدقيق بين القوى العالمية. في هذا السياق، تم إشراك أفراد من المجتمعات المدنية والقطاع الخاص لتسهيل تنفيذ النظام الشامل لتعزيز قدرة الدفاع وتقديم حلول تكنولوجية صديقة للبيئة.

في ختام الخطاب، دعا وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى تبني موقف حازم ومعتمد على البنية التحتية الأمنية الشاملة، مع التأكيد على ضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الشرطة الفيدرالية، والشرطة المحلية، والجهات الحكومية الأخرى، لتعزيز الأمان والاستدامة واستجابة سريعة لمواجهة الأحداث الطارئة التي قد تهدد أمن المجتمع وأسلوب الحياة في ألمانيا





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