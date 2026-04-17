الورد التونسي: كنز طبيعي يواجه تحديات التطوير

يُعد الورد التونسي، وخاصة صنفيه Rosa damascena وRosa centifolia، محصولاً زراعياً ذا قيمة عالية، يشهد طلباً عالمياً متزايداً في صناعة المنتجات الطبيعية والعطرية. تتصدر ولاية القيروان الإنتاج، بينما تواجه القطاع تحديات هيكلية تعيق استغلال إمكاناته الهائلة.

يحتل قطاع الورد في تونس مكانة متميزة كأحد القطاعات الفلاحية ذات الخصوصية العالية، حيث يرتفع الطلب العالمي عليه بشكل ملحوظ في ظل التوجه المتزايد نحو استهلاك المنتجات الطبيعية والعطرية.

وتتركز زراعة الورد في تونس بشكل أساسي في عدد من الولايات، أبرزها ولاية القيروان التي تُعد القطب الرئيسي لهذه المنظومة الزراعية، بالإضافة إلى ولايات أخرى مثل نابل وأريانة وبن عروس وباجة وسوسة والمنستير.

تبلغ المساحات المزروعة بالورد حوالي 380 هكتاراً، يستحوذ منها إقليم القيروان وحده على ما يقارب 370 هكتاراً، مما يؤكد ريادته في هذا المجال.

ويتميز الورد التونسي، وبالأخص صنفاه المعروفان Rosa damascena وRosa centifolia، بجودته العالية التي جعلته مطلوباً بشدة في الأسواق الخارجية، حيث يتم تصدير حوالي 60% من الإنتاج التونسي إلى دول مثل فرنسا وإيطاليا وسويسرا، مستفيداً من سمعته الجيدة في مجال المنتجات الطبيعية والعطرية.

على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع الورد في تونس، فإنه يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية التي تحد من تطوره واستغلاله الأمثل. ومن أبرز هذه التحديات ضعف التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، وتشتت الاستغلالات الفلاحية وصغر حجمها، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وقدرته التنافسية.

كما أن هناك نقصاً ملحوظاً في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لعمليات التقطير والتحويل، وهو ما يؤدي إلى عدم استغلال القيمة المضافة الكاملة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من محدودية جهود الترويج الخارجي مقارنة بالدول الرائدة في مجال النباتات العطرية، وغياب علامات جودة مهيكلة وقوية قادرة على تعزيز مكانة الورد التونسي في الأسواق العالمية.

وتتفاقم هذه المشكلات بضعف الربط بين عمليات الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية، مما يمنع تحقيق التكامل اللازم لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية. وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية على معالجة هذه التحديات من خلال استراتيجية وطنية لتثمين المنتجات المحلية، ترتكز على مجموعة من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأداء العام للقطاع.

تتضمن الإجراءات المتخذة لدعم وتطوير قطاع الورد في تونس تقديم الدعم الفني للفلاحين، وتحسين طرق الإنتاج لرفع جودة الورد، ومرافقة وحدات التقطير والتحويل لتعزيز قدراتها وتطويرها. كما تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات العطرية والتجميلية، ودعم هيكلة سلاسل القيمة، وتسهيل ربط المنتجين بالمصدرين، وتعزيز سبل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتشمل البرامج التدريبية والإحاطة الفنية للفلاحين والمجمعات المهنية، ومرافقة المشاريع في مجال التحويل، ومساعدة المنتجين في الحصول على شهادات الجودة والتصنيف اللازمة. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على دعم مشاركة تونس في المعارض الدولية المتخصصة، وتطوير سلاسل القيمة، وتقوية الروابط بين المنتجين والمصدرين، وتعزيز الترويج للمنتج التونسي ضمن برامج التعاون الدولي، بهدف الارتقاء بالقطاع إلى مصاف الأسواق العالمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني





الورد التونسي زراعة الورد منتجات طبيعية صناعة العطور تحديات زراعية

