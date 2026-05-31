الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن نتائج تؤكد وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي على يد أمجد يوسف

كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن نتائج تحقيقات موثقة تؤكد مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي الستة، مع تورط أمجد يوسف reside في الجريمة. وأعادت القضية جدلاً واسعاً حول الانتهاكات في سوريا وطرق التوثيق والحديث عن عدالة انتقالية.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن نتائج موثوقة تؤكد وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي ، في تطور أعاد إلى الصدارة واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري galvanizing للسوريين خلال السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، ضمن التحقيقات الجارية، أنها توصلت عبر استجواب موقوفين إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد "مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد". وأضافت أن الهيئة الوطنية للمفقودين دعمت التحقيق بمقاطع فيديو وبيانات ساهمت في تعزيز الأدلة، مشيرة إلى معطيات أولية حول تورط "أمجد يوسف" في القضية، مع استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

رانيا العباسي، طبيبة أسنان ولاعبة شطرنج سابقة حققت ألقاباً على مستوى الجمهورية ومثلت سوريا في منافسات عربية وإقليمية، اختفت مع أطفالها الستة في ظروف غامضة عام 2013. وبحسب وسائل إعلام سورية، اعتقلت العباسي في آذار/مارس من ذلك العام بعد أيام من اعتقال زوجها الطبيب عبد الرحمن ياسين، المعروف بمشاركته في تقديم الدعم للنازحين.

وكانت الطبيبة قد اشتهرت أيضاً بمبادراتها الإنسانية، إذ استقبلت نازحين من حمص في عيادتها بحي دُمَّر في دمشق، قبل أن تنقطع أخبارها وأخبار أفراد عائلتها منذ لحظة اعتقالهم. نعى خال الأطفال حسان العباسي، في مقطع مصور، أبناء الطبيبة رانيا، مؤكداً أنهم قُتلوا على يد أمجد يوسف، الذي "سلب حياتهم ثأراً لأخيه".

وأوضح العباسي أن أمجد يوسف، أبرز المتهمين بارتكاب ما يعرف بـ"مجزرة التضامن"، ظهر في أحد المقاطع المصورة وهو يدخل إلى غرفة مظلمة ويشاهد أطفالاً، قبل أن يصفهم بأنهم "أطفال كبار ممولي الإرهاب". وأكد العباسي أن العائلة كانت تعيش أملاً كبيراً بلقاء الأطفال، قبل أن تصدم بالنتائج المؤلمة، قائلاً إنهم شاهدوا أبناءهم "مستشهدين على يد مجرم خالٍ من الإنسانية".

في وصف العباسي للفيديو، قال إن الأطفال ظهروا بملابسهم نفسها التي كانوا يرتدونها في صور سابقة، فضلاً عن تطابق الملامح تماماً، فيما ظهرت على ثلاثة من الأطفال (ليان وإنتصار ونجاح) ربطة سوداء كحبل حول الرقبة ما يدل على أنهم ماتوا خنقاً. وتواصلت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد حساب يوسف الرحيم أن من حق الأطفال الذين "قُتلوا أمام أعين بعضهم البعض" أن تروى قصتهم وتُوثق مأساتهم، باعتبارها جزءاً من مأساة آلاف الأطفال المختفين حتى اليوم.

نشر حسين حمزة على منصة إكس منشوراً وصف الحادثة بأنها "مأساة عائلة أُبيدت"، مشيراً إلى أن العائلة كانت طبيبة أسنان وبطلة شطرنج وأماً لأسرة سورية اختفت لسنوات. وقال إن العائلة عاشت سنوات من الانتظار والأمل الممزوج بالخوف، قبل أن تتكشف نتائج مؤلمة حول مصيرها، معتبراً أن ما جرى يمثل مأساة إنسانية عميقة ستبقى في الذاكرة.

ونشرت ريما نعيسة منشوراً أشارت فيه إلى ما كتبته نايلة العباسي، شقيقة رانيا، حول لحظة مشاهدة التسجيل المصور، وطرحت تساؤلات حول مصير الرفات، والجهات التي أمرت أو شاركت أو تسترت على الجريمة، إضافة إلى مصير رانيا العباسي وما حدث لها. علّق حساب باسم عبدالرحمن السليمان على ما قال إنها مقاطع عُثر عليها في هاتف أمجد يوسف، وتُظهر "مقتل 288 شخصاً، بينهم أبناء الطبيبة رانيا العباسي الستة".

واعتبر السليمان أن تجريم ما وصفه بـ"العلوية السياسية" والإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية أصبحا مطلباً شعبياً ملحاً. في المقابل، تساءل عبد الغني، في منشور على منصة إكس، عن توقيت ظهور التسريبات المتعلقة بالقضية بالتزامن مع الكشف عن مصير الضحايا، معرباً عن استغرابه من تداول الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بها.

وأكد أنه لا يعارض نشر المواد التوثيقية الخاصة بالانتهاكات لما لها من أهمية في حفظ الذاكرة وتوثيق الجرائم، لكنه أبدى تحفظه على نشرها عبر جهات مجهولة المصدر، سواء كانت "مدفوعة بأجندات داخلية أو خارجية، أو بأهداف شخصية أو مادية"





الهيئة الوطنية للمفقودين رانيا العباسي أمجد يوسف الاختفاء القسري في سوريا مجزرة التضامن

