الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تواصل جولاتها التفتيشية في المشاعر المقدسة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية خلال الحج

تواصل الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية على محطات ومرافق الكهرباء في المشاعر المقدسة ، ضمن جهودها التنظيمية لموسم الحج ، وبمتابعة وإشراف من وزارة الطاقة، بهدف ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية واستمرارها بكفاءة عالية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج .

وأكدت الهيئة أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة جاهزية منظومة الكهرباء، والتأكد من سلامة وفاعلية المرافق الكهربائية، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع، في ظل الكثافة العالية التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال الموسم. وتشمل الجولات الرقابية الوقوف ميدانيا على مواقع أعمال مقدمي الخدمة الكهربائية، ومتابعة سير العمليات التشغيلية، إلى جانب تقييم جودة الخدمة المقدمة، ورصد البلاغات الواردة والتحقق من معالجتها بشكل فوري، مما يعزز كفاءة الأداء ويحد من أي تأثيرات محتملة على الشبكة الكهربائية.

كما تتابع الهيئة بشكل مستمر أحمال النظام الكهربائي للتأكد من بقائها ضمن الحدود الآمنة، وتقوم بمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، والمشاركة في ضبط أي ملاحظات أو حالات قد تؤثر على أداء الشبكة العامة، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج. وتحرص الفرق على استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتحليل لضمان استجابة سريعة لأي طارئ، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود.

وتأتي هذه الجهود ضمن الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وامتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يضمن توفير خدمات كهربائية موثوقة وآمنة تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتعزيز مكانتها كقبلة للمسلمين ومركز للضيافة الإسلامية. ويعد توفير الكهرباء بشكل مستقر أمرا حيويا خلال الحج، حيث تشهد المشاعر المقدسة كثافة سكانية هائلة تتطلب تغطية متكاملة للإضاءة والتكييف والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقد استعدت الهيئة لهذا الموسم من خلال خطط محكمة تعتمد على تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالأحمال، مما يضمن عدم تجاوز السعات الآمنة للشبكة. وتواصل الفرق الميدانية عملها حتى بعد انتهاء الحج للتأكد من عودة الشبكة إلى حالتها الطبيعية وتقديم تقارير شاملة عن الأداء. وتضمنت الجولات التفتيشية زيارة محطات التوليد الرئيسية وخطوط النقل ومحطات التوزيع في منى وعرفات والمزدلفة، بالإضافة إلى المواقع الحيوية الأخرى. وتم التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية ومعدات الطوارئ لضمان استمرارية الخدمة في الظروف الاستثنائية.

كما تم تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الأعطال الطارئة وتطبيق إجراءات السلامة بدقة عالية. وقد أسفرت الجولات عن ملاحظات فنية تم معالجتها فورا، مما يعكس الكفاءة العالية لفرق الصيانة والتشغيل. وتواصل الهيئة نشر ثقافة السلامة الكهربائية بين العاملين والحجاج عبر حملات توعوية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات لسلامة الجميع. وبهذا تضمن الهيئة أن تكون الخدمة الكهربائية على أعلى مستوى من الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج





