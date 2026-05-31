الهيئة العامة للنقل ترفع العلم السعودي على سفينتين في ميناء رأس تنورة وجدة الإسلامي

الهيئة العامة للنقل تحتفل برفع العلم السعودي على سفينتين بحريتين في ميناء رأس تنورة وجدة الإسلامي، مؤكدًا نمو الأسطول الوطني وتطور البنية التحتية البحرية.

رفعت الهيئة العامة للنقل في مساء الأحد 31 مايو 2026 العلم السعودي على متن سفينتين يعكسان التزام المملكة المتواصل بتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وقد جرت مراسم الرفع في ميناء رأس تنورة على الساحل الشرقي، حيث تم تشريف سفينة شركة "روابي" التي تُعد من بين أبرز السفن الداعمة للعمليات البحرية المتخصصة. هذه السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والتحكم، وتُستَخدم في تنفيذ مهام الصيانة والتفتيش وتقديم الخدمات التقنية للموانئ والشركات العاملة في المنطقة.

إن توجيه الضوء إلى هذه القدرات التقنية يعكس التحول الرقمي الذي يخوضه القطاع البحري في المملكة، حيث تُدمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التخطيط والتنفيذ، ما يُسهم في رفع الكفاءة وتقليل المخاطر التشغيلية





