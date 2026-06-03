الهيئة العامة للطيران المدني توقع مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات ذوي الإعاقة السمعية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمعية مترجمي لغة الإشارة بهدف تطوير الخدمات وجودتها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ضمن جهودها لتحقيق الشمولية والتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ، بمقرها الرئيسي في الرياض، مذكرة تفاهم مع جمعية مترجمي لغة الإشارة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ مما يسهم في تحسين جودة تلك الخدمات.

تهدف المذكرة إلى بناء جسور التعاون والتكامل بين الطرفين لتطوير وتحسين تجربة المستفيدين من هذه الفئة، عبر تبادل الخبرات والمعرفة، وتنسيق الجهود المشتركة لتطوير الخدمات والمبادرات ذات الصلة، وصولاً إلى تجربة شاملة للجميع. وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى تمكين ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على خدمات متميزة وتسهيلات نوعية في مختلف مرافق الطيران، بما يتواكب مع مستهدفات برنامج الطيران المدني ضمن رؤية المملكة 2030





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