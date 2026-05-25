الهيئة تطلق أول تصريح تشغيلي لاستخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الأدوية بمكة خلال الحج

إصدار تصريح تشغيل أول للعمليات الطبية عبر الطائرات بدون طيار في المشاعر المقدسة يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والطبية خلال موسم الحج وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

أصدرت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية تصريحًا تشغيليًا أولًا مخصصًا للعمليات المحددة لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار ، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة ب مكة المكرمة خلال موسم الحج هذا العام.

يأتي هذا الإجراء في إطار برنامج شامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران ودعم الابتكار التقني، مع التركيز على توطين الحلول المتقدمة التي تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الطبية والخدمات اللوجستية في أوقات الذروة. تم إعداد الإطار التنظيمي لهذا التصريح استنادًا إلى التجارب العملية التي أجريت في موسم الحج السابق، حيث تم اختبار طائرات بدون طاري بواسطة عدد من الجهات الطبية واللوجستية، مما وفر بيانات قيمة حول أداء الأنظمة وسلامتها.

تلك التجارب أدت إلى وضع معايير دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة، وتمت مراجعتها واعتمادها من قبل الخبراء المختصين قبل إصدار التصريح النهائي. تُعَدُّ هذه الخطوة تطورًا ملحوظًا في مسار تحويل الخدمات الصحية إلى مستوى أكثر حداثة وفعالية، حيث تسمح الطائرات بدون طيار بنقل الأدوية الحساسة والعقاقير الحيوية إلى مواقع صحية بعيدة أو مزدحمة بسرعة ودقة لا يمكن تحقيقها بالوسائل التقليدية. كما تسهم في تقليص زمن الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية، خصوصًا في المناطق التي يواجهها الازدحام الشديد خلال أيام الحج.

وتعمل الهيئة بالتوازي مع الجهات الصحية واللوجستية لتنسيق الجداول الزمنية وتحديد نقاط الانطلاق والهبوط المخصصة للطائرات، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية للسلامة الجوية. وتضمن الخطة أيضًا مراقبة مستمرة للمسارات الجوية وتحديثات فورية للبيانات، ما يضمن سير العمليات بسلاسة دون تعريض الحجاج أو العاملين في الميدان لأي مخاطر. من المتوقع أن يساهم هذا النظام الجديد في رفع مستوى رضا الحجاج وتوفير رعاية طبية عالية الجودة في جميع أرجاء المشاعر المقدسة.

كما يفتح المجال أمام توسيع نطاق الاستخدام ليشمل خدمات أخرى مثل إمداد إمدادات إغاثية وإرسال مستلزمات طبية في حالات الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. وتؤكد الهيئة أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تسعى لتطبيق تقنيات الطائرات بدون طيار في الخدمات العامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والفعالية. ويستمر العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة هذه الخدمات وتطويرها باستمرار بما يتماشى مع التطورات التقنية المستقبلية





