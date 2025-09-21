الهيئة العامة للترفيه تعلن عن فعاليات اليوم الوطني الـ95 في جميع أنحاء المملكة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فعاليات ضخمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، تتضمن عروضاً جوية وبحرية وألعاباً نارية في جميع مناطق المملكة، مع مشاركة جهات حكومية متعددة.

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لل ترفيه (GEA)، عن مجموعة واسعة من ال فعاليات والأنشطة التي ستقام بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، والتي ستقام في جميع أنحاء المملكة. هذه ال فعاليات تشمل عروضاً جوية وبحرية مذهلة، إضافة إلى عروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء المملكة بألوان زاهية. وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الهيئة لتقديم تجارب ترفيه ية متنوعة ومميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتعزيز روح الانتماء والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

سيتم تنظيم العروض الجوية والبحرية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستزين الطائرات الاستعراضية سماء المدن بعروضها الشيقة ومناوراتها الجوية المذهلة. وستشارك في هذه العروض فرقاطات وزوارق بحرية، بالإضافة إلى مسيرة برية تضم آليات وعربات وعناصر من الفرق الموسيقية. هذه العروض تجسد التناغم بين مختلف القطاعات الحكومية، وتعكس التزام الهيئة بتنظيم فعاليات ذات جودة عالية ومحتوى مميز. تشارك في تنظيم هذه الفعاليات جهات حكومية متعددة، بما في ذلك رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS)، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطائرات المروحية (THC)، وطيران أديل، وطيران الرياض، وهيئة الإذاعة والتلفزيون. ستقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بنقل العرض الرئيسي لليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية، مما يتيح للمواطنين في جميع أنحاء المملكة متابعة الاحتفالات.تتزين المدن السعودية بعروض الألعاب النارية المذهلة، حيث ستبدأ عروض هذا العام في الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، في وقت واحد يشمل 14 مدينة مختلفة. ستنير هذه العروض السماء بألوان زاهية وتصاميم إبداعية تعكس روح الاحتفال باليوم الوطني، وتقدم لوحات فنية مبهرة للجمهور. في العاصمة الرياض، سيتمكن السكان من مشاهدة العروض في منطقة بنبان، بينما ستستمتع الدمام بعروض مماثلة على الواجهة البحرية. في جدة، ستكون العروض في جدة آرت بروميناد ونادي اليخوت، وستستمر لمدة سبع دقائق. في المدينة المنورة، ستضيء الألعاب النارية سماء حديقة الملك فهد المركزية. في حائل، ستقام العروض في حديقة السلام، بينما ستقام في عرعر في الحديقة العامة، وفي سكاكا في مركز الأمير عبدالإله الحضاري. في أبها، ستكون العروض في حديقة المطل وساحة الاحتفالات، وفي الباحة في منتزه الأمير حسام. في تبوك، سيتم تنظيم العروض في الحديقة المركزية، وفي بريدة في منتزه الملك عبدالله الوطني. في جازان، سيتمكن الجمهور من مشاهدة العروض على الكورنيش الشمالي، وفي الطائف في منتزه الردف. أما نجران، فستستضيف عروضها في حديقة الملك سعود في مساء 24 سبتمبر.إن هذه الفعاليات تعكس التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الترفيه. من خلال هذه الأنشطة المتنوعة، تهدف الهيئة إلى الاحتفال باليوم الوطني السعودي بأبهى صورة، وتعزيز روح الوحدة الوطنية والفخر بالهوية السعودية. تتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، مما يضمن تجربة ممتعة ومميزة للجميع. تعتبر هذه العروض فرصة مثالية للعائلات والأفراد للاستمتاع بأجواء الاحتفالات، والمشاركة في الفرحة الوطنية. من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تضمن الهيئة تنظيم فعاليات آمنة ومنظمة على أعلى مستوى. تهدف الهيئة إلى إحياء ذكرى هذا اليوم التاريخي بطرق إبداعية ومبتكرة، وتقديم تجربة لا تُنسى للمواطنين. إن هذه الفعاليات هي جزء من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه وتعزيز جودة الحياة في المملكة





al_jazirah / 🏆 12. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

اليوم الوطني السعودي الهيئة العامة للترفيه فعاليات عروض جوية ألعاب نارية السعودية

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

دخول 95 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالمدخلت 95 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

اقرأ أكثر »

السياحة والصيد.. خطر مزدوج على الأسود الإفريقيةالأسود فقدت نحو 95 بالمئة من موائلها الطبيعية لصالح التوسع العمراني في إفريقيا - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

سلة.. منتخب مصر يودع كأس إفريقيا من ربع النهائيبخسارته أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 68-95 بعد أداء متواضع - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

مجموعة stc تواكب احتفالات المملكة باليوم الوطني 95.. وتفاجئ عملائها بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرةوعروض خاصة لمنتجاتهاسبق .. التفاصيل وأكثر

اقرأ أكثر »

مجموعة stc تواكب احتفالات المملكة باليوم الوطني 95.. وتفاجئ عملائها بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرةوعروض خاصة لمنتجاتهاصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

اقرأ أكثر »

بمشاركة 11 جهة رسمية.. عروض جوية وبحرية وألعاب نارية تضيء سماء المملكة في اليوم الوطني 95سبق .. التفاصيل وأكثر

اقرأ أكثر »