الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطرح مزايدة جديدة لاستثمار حقوق تسمية محطات قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن طرح مزايدة جديدة لاستثمار حقوق تسمية خمس محطات رئيسية في مشروع قطار الرياض، وذلك في إطار جهودها لتطوير المشروع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تتابع الهيئة الملكية لمدينة الرياض جهودها لتطوير مشروع قطار الرياض من خلال طرح مزايدة جديدة ل استثمار حقوق تسمية خمس محطات رئيسية. هذه المحطات هي المروج ، و الملك فهد 1 ، و النزهة ، و الربيع ، و جرير . وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروع، وذلك عبر عقود تمتد لفترات تصل إلى 10 أعوام.

ودعت الهيئة الملكية المستثمرين من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي للمشاركة في هذه المزايدة، مع التأكيد على الالتزام بضوابط ومعايير دقيقة تتوافق مع أفضل الممارسات في مشاريع النقل العام الدولية. يبدأ استقبال عروض الشركات الراغبة في الاستثمار عبر منصة 'فرص' ابتداءً من 8 أبريل ويستمر حتى 10 مايو، وبعد ذلك سيتم دراسة الطلبات المقدمة، والإعلان عن الشركات الفائزة، وترسية العقود عليها.

هذه الخطوة تأتي استكمالاً لنجاح المرحلة السابقة التي شهدت تخصيص حقوق تسمية سبع محطات أخرى لعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة المشروع. تعتبر هذه المزايدة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم استمرارية مشروع قطار الرياض، وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية.

ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص، تسعى الهيئة الملكية إلى تطوير خدمات حديثة ومتطورة للمستخدمين، مما يساهم في رفع جودة الحياة في مدينة الرياض، وتعزيز بنيتها الاقتصادية. كما يهدف المشروع إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمدينة، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة الملكية بتوفير نظام نقل عام فعال ومستدام، يخدم سكان المدينة ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

يوفر الاستثمار في حقوق تسمية محطات القطار فرصة استثنائية لشركات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والعلامات التجارية الرائدة، لتعزيز حضورها في السوق وترسيخ هويتها التسويقية في قلب أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة. وتشمل هذه الفرصة الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا الإعلانية، مثل اللوحات الإرشادية، ومنصات المصاعد والسلالم، وبوابات التذاكر. تقع هذه المواقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وحركة تجارية نشطة، مما يضمن أقصى قدر من التعرض للعلامات التجارية، ويسهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز ولاء العملاء.

هذا بالإضافة إلى أن المشروع يساهم في تحسين تجربة الركاب، وتوفير بيئة نقل مريحة وآمنة. هذا النهج يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines