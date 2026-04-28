الهيئة السعودية للبحر الأحمر تمنح 3 تراخيص جديدة لتأجير اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاثة تراخيص جديدة لتأجير اليخوت، ليصل إجمالي التراخيص إلى ثمانية، في إطار تطوير القطاع وتعزيز السياحة وحماية البيئة البحرية.

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن منح ثلاثة تراخيص جديدة لشركات تأجير اليخوت، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتراخيص الممنوحة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 إلى ثمانية تراخيص.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة البحرية على امتداد البحر الأحمر، وتعزيز السياحة الساحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية البيئة البحرية الثمينة. يمثل هذا التوسع في عدد التراخيص مؤشرًا واضحًا على الثقة المتزايدة في قطاع السياحة البحرية في المملكة العربية السعودية، والتزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة وموثوقة للمستثمرين والمشغلين في هذا المجال الحيوي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. تؤكد الهيئة السعودية للبحر الأحمر أن عملية منح التراخيص الجديدة تخضع لمعايير صارمة، حيث يتم التحقق من استيفاء جميع المنشآت المتقدمة للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. ويشمل ذلك الالتزام الكامل باشتراطات الهيئة، والتأكد من الجاهزية الفنية والتشغيلية لليخوت، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة وفقًا للأنظمة المحلية والدولية.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم خدمات تأجير يخوت عالية الجودة وموثوقة، وحماية البيئة البحرية من أي آثار سلبية محتملة. كما تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بتطوير وتنمية المراسي البحرية السياحية، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لها، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية وتمكين نموها وفق أطر تنظيمية واضحة. وتعتبر الهيئة أن تنظيم نشاط تأجير اليخوت ورفع مستوى الامتثال والموثوقية في القطاع أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

إن إصدار هذه التراخيص الجديدة يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في توسيع نطاق الخدمات السياحية الساحلية، وتعزيز تنويع التجارب السياحية المقدمة للزوار. كما يدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر فرصًا وظيفية نوعية للشباب السعودي، ويعزز حماية البيئة البحرية الغنية والمتنوعة. وتؤكد الهيئة السعودية للبحر الأحمر أنها ستواصل جهودها الدؤوبة لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة البحرية، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا المجال الحيوي.

وتسعى الهيئة إلى أن تكون البحر الأحمر وجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية، وأن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للمملكة. وتعتبر الهيئة أن الاستثمار في قطاع السياحة البحرية هو استثمار في مستقبل المملكة، وأنها ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين والمشغلين في هذا المجال





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهيئة السعودية للبحر الأحمر تراخيص تأجير اليخوت السياحة الساحلية الاستثمار رؤية المملكة 2030 البيئة البحرية

United States Latest News, United States Headlines