الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقريرًا شاملًا لإحصاءات حج 1447هـ: 1,707,301 حاجٍ وحاجَة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن أرقام موسم حج 1447هـ، مسجلةً 1,707,301 حاجٍ وحاجَة، مع تفاصيل حول أعداد الحجاج من داخل وخارج المملكة وطريقة وصولهم، مستندة إلى بيانات دقيقة من وزارة الداخلية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن الأرقام الرسمية لموسم حج عام 1447هـ (2026م)، مسجلةً إجمالي عدد الحجاج وال حجاجات في المملكة وهو 1,707,301 حاجٍ وحاجَة.

ومن هذا العدد، وصل 1,546,655 حاجٍ وحاجَة من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بينما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجٍ وحاجَة من مواطني ومقيمي المملكة. وتوضح البيانات أن عدد الحجاج الذكور أبلغ 893,396 حاجٍ، في حين بلغ عدد الحجاج الإناث 813,905 حاجَة، ما يعكس توزيعًا متقاربًا بين الجنسين على صعيد الحجاج القادمين من داخل وخارج المملكة.

وفيما يخص طرق وصول الحجاج القادمين من الخارج، أوضحت الهيئة أن الغالبية العظمى وصلت عبر المطار، حيث بلغ عددهم 1,485,729 حاجٍ وحاجَة، ثم تلتها الموانئ البرية التي استقبلت 54,429 حاجٍ وحاجَة، وأخيرًا الموانئ البحرية التي سجلت وصول 6,497 حاجٍ وحاجَة. وتستند هذه الإحصاءات إلى سجلات إدارية دقيقة صادرة عن وزارة الداخلية، التي تُعد المصدر الرئيس للبيانات، ما يضمن مستوى عاليًا من الدقة والموثوقية في التصوير الإحصائي لموسم الحج وفق نموذج موحد تم تبنيه منذ ست سنوات ماضية.

وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أن تقاريرها هي المرجع الرسمي والوحيد للبيانات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، إذ تُعنى بتجميع، تحليل، ونشر المعلومات التي تدعم صانعَ القرار وتفيد الجهات المعنية في التخطيط والإدارة. ويمكن للمهتمين الاطلاع على التقرير الكامل لإحصاءات حج 1447هـ عبر الرابط الرسمي للهيئة. يساهم هذا التقرير في رصد الاتجاهات وتحديد الاحتياجات المستقبلية لضمان تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج، مع تعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة وتطوير الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤى المملكة الطموحة





