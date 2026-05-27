الهيئة العامة للطرق: أكثر من 130 ألف مركبة عبرت خلال يوم 9 ذي الحجة

الهيئة العامة للطرقمكة المكرمةحج 1447هـ
📆5/27/2026 3:14 PM
📰AlwatanSA
23 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 51%

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 130 ألف مركبة خلال يوم 9 ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أن مدخل مشعر عرفات تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة، يليه طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الليث. وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 5 وافدين و5 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. وأعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تقديم أكثر من 37 ألف خدمة وبلاغ منذ 4 ذو الحجة 1447هـ. وتم دعوة ضيوف الرحمن إلى تجنب حمل الأمتعة أثناء التوجه لرمي الجمرات، حفاظًا على سلامتهم وتعزيزًا لانسيابية الحركة

الهيئة العامة للطرق مكة المكرمة حج 1447هـ ضيوف الرحمن

 

