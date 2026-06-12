الهند تستدع القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي بعد الهجوم على السفينة الهندية قبالة سواحل عُمان

استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 يونيو/حزيران الجاري. وذكرت مصادر رسمية هندية للأناضول، الجمعة، أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي وسلمته مذكرة احتجاج تتعلق بالهجمات على السفن قبالة سواحل عمان. وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المذكرة الثانية، بعد مذكرة احتجاج سلمتها نيودلهي إلى الجانب الأمريكي عقب استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العُمانية. وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي ساربانا ناندا سونوال، أعلن أن 3 بحّارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي على ناقلة النفط

استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط ب هجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان ، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

- نيودلهي استدعت القائم بالأعمال الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، حسبما أفادت مصادر رسمية هندية للأناضول.

وذكرت مصادر رسمية هندية للأناضول، الجمعة، أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي وسلمته مذكرة احتجاج تتعلق بالهجمات على السفن قبالة سواحل عمان. وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المذكرة الثانية، بعد مذكرة احتجاج سلمتها نيودلهي إلى الجانب الأمريكي عقب استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العُمانية. وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي ساربانا ناندا سونوال، أعلن أن 3 بحّارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي على ناقلة النف





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهند الولايات المتحدة عُمان هجوم سفينة ناقلة نفط مذكرة احتجاج

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'التعليم' توجِّه الإدارات باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب من يوم الثلاثاء القادموجَّه نائب وزير التعليم إدارات التعليم باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات بدءًا من يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441 إلى يوم الخميس 19/ 10/ 1441.

Read more »

25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة من 4/ 10/ 1442هـ حتى 10/ 10/ 1442هـ (25101) مخالفة

Read more »

25 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية في أسبوع.. و3 مناطق تتصدربلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة من 4 / 10 / 1442هـ حتى 10 / 10 / 1442هـ (25101) مخالفة، وفق

Read more »

وزير الصناعة: لدينا 10 آلاف مصنع تمثل 11% من الناتج المحلي وحققنا نمواً هائلاً بلغ 10%وزير_الصناعة: لدينا 10 آلاف مصنع تمثل 11% من الناتج المحلي وحققنا نمواً هائلاً بلغ 10% قمة_الذكاء_الاصطناعي GlobalAISummit

Read more »

أولي واتكينز منافس حقيقي على جائزة أفضل لاعب هذا الموسمواتكينز اللاعب الوحيد في الدوري الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع أكثر من 10

Read more »

ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على مقياس من 1 إلى 10، فإنه يصنف القمة الأخيرة مع بوتين على أنها '10 على 10'.

Read more »