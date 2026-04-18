الهند تستقبل نفط إيران رغم الحصار الأمريكي، والصين تلعب دور الوسيط عبر "أباريق الشاي"

وصول ناقلات نفط إيرانية إلى الهند تحت مظلة الإعفاءات الأمريكية المؤقتة، بالتزامن مع تزايد دور المصافي الصينية المستقلة "أباريق الشاي" في استيعاب النفط الإيراني والتحايل على العقوبات عبر أساليب مبتكرة مثل "أسطول الظل" ورفع الأعلام المزورة.

شهدت موانئ الهند وصول ناقلتين عملاقتين تحملان ما يقارب 4 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك رغم الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتشكل هذه الشحنات أول واردات رسمية للنفط الإيراني إلى الهند منذ حوالي سبع سنوات، وتحديداً منذ شهر أيار/مايو 2019.

جاءت هذه الصفقة تحت مظلة الإعفاءات الأمريكية المؤقتة التي تنتهي صلاحيتها قريباً، والتي تهدف إلى تنظيم تدفق النفط الإيراني في ظل القيود المشددة.

الصين، التي تمثل اللاعب الأساسي في استمرار تدفق النفط الإيراني، لعبت دوراً محورياً في توفير شريان حياة مالي لإيران على مدى السنوات الخمس الماضية من خلال شرائها لمعظم نفطها.

وقد أشارت تقارير سابقة لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مصافي التكرير الصغيرة والمستقلة في إقليم شاندونغ الصيني، والتي تُعرف باسم 'أباريق الشاي'، قد استحوذت على ما يقارب 80-90% من صادرات إيران النفطية.

تُعد هذه المصافي، التي تمثل حوالي 25% من إجمالي قدرة التكرير في الصين، بديلاً للشركات الصينية الحكومية الكبرى مثل سينوبك وCNPC التي انسحبت خشية العقوبات الأمريكية.

وقد اعتمدت 'أباريق الشاي' على آليات دفع غير تقليدية، بما في ذلك استخدام اليوان الصيني عبر بنوك صغيرة ذات نشاط عالمي محدود، بالإضافة إلى إعادة تصنيف الشحنات لإخفاء مصدرها الإيراني.

وصف خبراء هذه الاستراتيجية بأنها 'ضمان استراتيجي' لاستمرار طهران في تصدير نفطها رغم الضغوط الدولية.

وفي هذا السياق، أوضحت إيريكا داونز، باحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن العقوبات الغربية قد مهدت الطريق أمام دول مثل إيران وفنزويلا وروسيا لتصبح أكبر موردي النفط للصين.

وأكد ماكس مايزليش، باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الصين هي الشريك الرئيسي لإيران في التحايل على العقوبات، مشيراً إلى أن إيران لم تكن لتتمكن من الاستمرار لولا الدعم الصيني.

في إطار التحايل على العقوبات، عملت 'أباريق الشاي' بالتنسيق مع 'أسطول الظل' الإيراني، وهو شبكة تضم أكثر من 400 ناقلة قديمة، غالباً ما يتجاوز عمرها 20 عاماً ولا تخضع للتأمين الدولي.

تدير هذا الأسطول شركات واجهة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات (NITC)، وتعتمد على تقنيات متقدمة للتهرب، مثل إيقاف أجهزة التعقب الآلي (AIS)، وتغيير الأعلام والأسماء، وتنفيذ عمليات نقل بحري سرية (Ship-to-Ship Transfers) في مناطق نائية.

وعلى الرغم من الحصار الأمريكي، نجح هذا الأسطول في الحفاظ على صادرات إيرانية تراوحت بين 1.5 و 1.8 مليون برميل يومياً، معظمها يتجه إلى آسيا.

ضمن ممارسات 'أسطول الظل'، برزت ظاهرة رفع أعلام دول غير ساحلية كأحد أساليب التهرب.

على سبيل المثال، تم رصد ناقلة النفط 'ريتش ستاري'، وهي ناقلة صينية فرضت عليها عقوبات أمريكية، وهي تعبر مضيق هرمز محملة بالخام الإيراني ومتجهة إلى الصين، بينما كانت ترفع علم مالاوي، وهي دولة غير ساحلية لا تمتلك سجلاً بحرياً للسفن الكبيرة.

وقد أكدت حكومة مالاوي أن العلم مزور وطالبت المنظمة البحرية الدولية (IMO) باتخاذ إجراءات.

تكررت هذه الممارسة باستخدام 24 ناقلة على الأقل علم مالاوي المزور لنقل نفط إيراني وروسي محظور، بقيمة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بحسب تقارير مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي (CREA).

كما سُجلت حالات مشابهة باستخدام علم بوتسوانا، حيث أبلغت حكومتها المنظمة البحرية الدولية باستخدام 17 سفينة مزورة تحمل علمها، بما في ذلك ناقلات مرتبطة بنقل نفط إيراني.

تندرج هذه الأعلام المزورة ضمن استراتيجية 'أسطول الظل' لإخفاء الملكية الحقيقية وتجنب التفتيش والمصادرة، وذلك عبر استخدام مواقع إلكترونية مزيفة تدعي تمثيل هذه الدول، مما يعقّد عملية الرصد رغم الحصار الأمريكي.

في الهند، سمحت وزارة الشحن بإذن استثنائي لعدة ناقلات بالرسو، بناءً على طلب شركتي Reliance Industries وشركة النفط الهندية (IOC).

وصلت الناقلة 'Felicity'، التي ترفع العلم الإيراني وتتبع لـ NITC، إلى ميناء سيكا محملة بنحو 2 مليون برميل لصالح Reliance، بينما وصلت الناقلة 'Jaya'، التي ترفع علم كوراكاو، إلى ميناء بارديب محملة بنحو 2 مليون برميل لصالح IOC.

أما الناقلة 'Derya'، وهي إيرانية أيضاً وحملت نحو 2 مليون برميل، فقد واجهت صعوبات في العثور على مشترين بعد انتهاء الإعفاء، بسبب المخاوف من العقوبات الثانوية الأمريكية.

اعتمدت الشركات الهندية في دفع ثمن هذه الشحنات على اليوان، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي توفرها شبكة 'أباريق الشاي'.

تستمر 'أباريق الشاي' في لعب دور وسادة الأمان للاقتصادين الصيني والإيراني، في حين منحت بكين حصصاً جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي رغم التوترات، وقد يدفع ضغط الحصار الأمريكي هذه المصافي إلى التوجه نحو مصادر بديلة مثل النفط الروسي





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النفط الإيراني العقوبات الأمريكية الصين الهند أباريق الشاي

United States Latest News, United States Headlines