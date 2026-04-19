جمعية الهلال الأحمر الإيراني تنشر صورًا للدمار وتوجه اتهامات رسمية للولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك صارخ للقوانين الدولية خلال 40 يومًا من الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

في تطور خطير يلقي بظلال قاتمة على الوضع الإنساني في العاصمة الإيرانية طهران ، قامت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بنشر صور توثق حجم الدمار الهائل الذي خلفته الضربات الجوية التي استهدفت المدينة على مدى الأسابيع الماضية. بالتزامن مع هذا النشر، وجهت الجمعية اتهامات صريحة ومفصلة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان ال إسرائيل ي، واصفةً أعمالهم بـ 'انتهاكات جسيمة' و ' جرائم حرب '، وذلك في ظل تواصل الأعمال العدائية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي ليؤكد على خطورة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويسلط الضوء على معاناة السكان تحت وطأة هذه الهجمات المتكررة.

وفي منشور مفصل عبر منصة 'إكس'، لم تتردد الجمعية في اتهام الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بارتكاب ما وصفته بـ 'جرائم حرب' دامغة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعين يومًا من الضربات الجوية العنيفة. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الهجمات لم تكن عشوائية، بل استهدفت بشكل واسع النطاق مجموعة متنوعة من الأهداف المدنية والحيوية، بما في ذلك المباني السكنية التي تؤوي عائلات بأكملها، والمؤسسات التعليمية التي ترعى مستقبل الأجيال، والمنشآت الطبية التي تقدم الرعاية للمرضى والجرحى. علاوة على ذلك، لم تسلم البنى التحتية الحيوية من هذه الغارات، حيث تم استهدافها بشكل مباشر، مما أثر على الخدمات الأساسية للمواطنين. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت الهجمات لتطال مقار الإغاثة التي تعمل على تقديم المساعدة للمحتاجين، مما يعكس استهدافًا ممنهجًا للجهود الإنسانية. والمأساة الأكبر تكمن في سقوط الضحايا الأبرياء، حيث أفادت الجمعية بسقوط أعداد كبيرة من النساء والأطفال، بالإضافة إلى العاملين في المجالين الإنساني والصحي الذين كانوا يؤدون واجباتهم النبيلة. هذه الاتهامات الموثقة بالصور والبيانات الرسمية تشكل دليلًا قاطعًا على خطورة الوضع.

ولم تتوقف جهود جمعية الهلال الأحمر الإيراني عند هذا الحد، بل عملت على إشراك المنظمات الدولية المعنية لتوثيق هذه الانتهاكات. ففي رسالة عبر تطبيق 'تيليغرام'، ذكرت الجمعية أن ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد قاموا بزيارة ميدانية للمواقع التي لحقت بها الأضرار الجسيمة. وقد عبر هؤلاء الممثلون الدوليون عن عميق قلقهم إزاء حجم الهجمات ونتائجها المدمرة، مؤكدين في الوقت ذاته على الأهمية القصوى لحماية المنشآت الطبية والإغاثية، والتي يجب أن تكون بمنأى عن الصراعات، وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية السارية.

وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى وقوع خسائر بشرية فادحة، حيث أسفرت هذه الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصًا منذ بدء الهجمات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتتواصل التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير مع اتساع نطاق الدمار ليشمل مناطق مدنية واسعة، مما يضع عبئًا إضافيًا على قدرة المجتمع على الاستجابة لهذه الكارثة المتصاعدة. إن هذه الأرقام والشهادات الرسمية تدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهلال الأحمر الإيراني جرائم حرب الولايات المتحدة إسرائيل طهران

United States Latest News, United States Headlines

