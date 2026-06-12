الهند تحتج رسمياً على ضربات أميركية بحرية تقتل بحارة هنود

استدعت الهند نائب رئيس البعثة الأميركية للاحتجاج على هجمات بحرية أميركية قتلت 3 بحارة هنود قبالة سواحل عُمان، في خطوة نادرة تعكس توتر العلاقات بين البلدين.

استدعت الهند نائب رئيس البعثة الأمريكية في نيودلهي، جيسون ميكس، للاحتجاج على ضربات بحرية أميركية استهدفت سفناً تجارية قبالة سواحل عُمان، وأدت إلى مقتل 3 بحارة هنود على متن ناقلة نفط ترفع علم بالاو.

ووصفت نيودلهي الهجمات بأنها غير مقبولة وتقوّض أمن الملاحة الدولية. يأتي هذا في ثاني احتجاج رسمي خلال ثلاثة أيام، حيث سبق أن استدعت الهند الدبلوماسي الأميركي يوم الأربعاء عقب الهجوم الأول. وأبلغت وزارة الخارجية الهندية ميكس بأن الهجمات التي نفذتها القوات البحرية الأميركية ضد السفن التجارية غير مقبولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوّض سلامة وأمن واستقرار الملاحة التجارية الدولية في منطقة حساسة تمر بظروف صعبة.

وطلبت نيودلهي من الدبلوماسي الأميركي نقل مخاوف الهند القوية إلى السلطات في واشنطن، مشددة على ضرورة اتخاذ القوات الأميركية العاملة في المنطقة التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا مدنيين. تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الأول استهدف ناقلة منتجات نفطية ترفع علم بالاو، وأسفر عن مقتل 3 بحارة هنود، في حين تعرضت سفينة أخرى تضم 20 فرداً من الطاقم الهندي للاستهداف يوم الخميس دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

تُعدّ خطوة استدعاء دبلوماسي أميركي للاحتجاج أمراً نادراً في العلاقات الهندية الأميركية، التي شهدت تقارباً استراتيجياً خلال العقدين الماضيين، وفق ما أوردته وكالة رويترز. غير أن العلاقات بين البلدين تواجه ضغوطاً متصاعدة في ظل الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط خلافات تجارية وانخراط واشنطن مع خصوم نيودلهي، لا سيما باكستان والصين. ويأتي هذا التوتر قبل أيام من اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

هذا ويُعتبر الحادث اختباراً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تسعى الهند إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي إجراءات تعرض حياة مدنييها للخطر. ويبدو أن الحادث الأخير قد يضعف الثقة المتبادلة، خاصة مع تزايد التنسيق العسكري بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط. من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن ناقلة النفط M/T Settebello التي ترفع علم بالاو تعرضت للاستهداف يوم الثلاثاء، مضيفة أن طاقمها لم يمتثل لتعليمات القوات الأميركية.

وأشارت إلى أن الضربة استهدفت غرفة المحركات في إطار تطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن المرتبطة بإيران. وفي السياق، أعلن وزير الشؤون البحرية الهندي سرباناندا سونوال يوم الخميس التعرف على جثامين 3 بحارة هنود بعدما أُبلغ سابقاً عن فقدانهم إثر الضربة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تفرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران وتستهدف أي نشاط بحري يُعتقد أنه مرتبط بإيران.

وتواجه الهند ضغوطاً داخلية للمطالبة بحماية مواطنيها العاملين في البحرية التجارية، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من أطقم السفن العالمية. ويُنتظر أن تثير الحادثة نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية الهندية حول مدى جدوى التحالف مع واشنطن في ظل هذه المخاطر





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