الهلال الأحمر السعودي يقدم خدمات إسعافية متكاملة للحجاج والزوار في المدينة المنورة

تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة خدمات إسعافية وإنسانية مكثفة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث تعمل فرقها على مدار الساعة في المسجد النبوي والمواقع ذات الكثافة العالية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير.

تزامنًا مع توافد الحجاج إلى المسجد النبوي ومواقع الزيارة ب المدينة المنورة ، تقدّم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خدماتها الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن. وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن الفرق الإسعافية تواصل أعمالها الميدانية على مدار الساعة، لضمان تقديم الرعاية الإسعافية الطارئة للحجاج و الزوار خلال فترة وجودهم ب المدينة المنورة .

وقد تم توزيع الفرق الإسعافية في المسجد النبوي وساحاته والمواقع ذات الكثافة العالية بما يسهم في سرعة الوصول للحالات الطارئة وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة. وأضاف أن الخطة التشغيلية تشمل تشغيل الفرق الإسعافية ووحدات التدخل السريع والعربات الكهربائية وعربات القولف لخدمة المستفيدين، إضافة إلى الجاهزية التامة للإسعاف الجوي بهدف تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الإسعافية.

كما أكد أن مركز الترحيل الطبي بالمنطقة يواصل استقبال البلاغات الواردة عبر الرقم 997 وتطبيق أسعفني ومتابعة أداء الفرق الإسعافية ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركاء الاستجابة والجهات ذات العلاقة لتعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرار تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية بما يسهم في المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة





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