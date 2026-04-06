الهلال السوداني يواصل الضغط على «كاف» بشأن قضية نهضة بركان ببيان جديد

أصدر نادي الهلال السوداني بيانًا جديدًا يضغط فيه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن شكواه ضد نادي نهضة بركان المغربي، المتعلقة بقضية مشاركة اللاعب حمزة موساوي. يعبر البيان عن استياء الهلال من إجراءات رفع الإيقاف المؤقت للاعب، ويطالب بتوضيحات بشأن القرار، مهددًا بإثارة مسألة تضارب المصالح.

أصدر نادي الهلال السوداني بيانًا جديدًا يضغط فيه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف ) بشأن شكواه ضد نادي نهضة بركان المغربي. البيان يتعلق بقضية مشاركة اللاعب حمزة موساوي من نهضة بركان في مباراة ضمن دوري أبطال أفريقيا ، حيث يطعن الهلال في قانونية مشاركته. يشير البيان إلى أن الهلال تلقى ردًا من نهضة بركان إلى لجنة الانضباط التابعة لـ( كاف )، يكشف عن رفع الإيقاف المؤقت للاعب في 14 مارس 2026 بناءً على طلب من نهضة بركان .

\يعبر الهلال عن استيائه من أن (كاف) وافق على هذا الطلب بسرعة، خلال ثلاثة أيام فقط، دون تقديم أسباب واضحة، ودون عقد جلسة استماع، ودون استيفاء الشروط المنصوص عليها في لوائح مكافحة المنشطات التابعة لـ(الفيفا) لعام 2021. يؤكد البيان أيضًا أن الهلال لم يتم استشارته أو إخطاره بهذا القرار، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات. يرى النادي السوداني أن رفع الإيقاف المؤقت بهذه السرعة، وفي حالة مخالفة مؤكدة تتعلق بالمنشطات، يعد سابقة غير معهودة، مما يثير قلقًا بشأن تطبيق قوانين مكافحة المنشطات في كرة القدم الأفريقية. \يطلب الهلال من (كاف) إيضاحات بشأن قرار رفع الإيقاف، وتحديد الشخص المسؤول عن هذا القرار. يطالب النادي بتنحي هذا الشخص أو تعيين مسؤول آخر لرئاسة القضية لتجنب تضارب المصالح. في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، يهدد الهلال بإثارة مسألة تضارب المصالح رسميًا قبل بدء جلسة الاستماع المحددة في 9 أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل مباراتهم في قبل النهائي بدوري الأبطال. يؤكد الهلال على ثقته في أن (كاف) سيتخذ قرارًا عادلاً يحافظ على نزاهة المنافسة





الهلال السوداني كاف نهضة بركان حمزة موساوي دوري أبطال أفريقيا

