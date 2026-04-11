الهند: زيادة الأجور في قطاع السيارات لاحتواء الاحتجاجات وتخفيف أزمة الغاز

في استجابة للاحتجاجات العمالية، رفعت الهند الحد الأدنى للأجور في قطاع السيارات، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على التكاليف وتدفق الإمدادات، خاصة في ظل أزمة الغاز وارتفاع الأسعار العالمية.

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة في الهند ، في خطوة تهدف إلى احتواء الاحتجاجات العمالية المتصاعدة في قطاع صناعة السيارات . تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ارتفاعًا من حوالي 120 دولارًا، اعتبارًا من الأول من أبريل. يأتي هذا القرار في أعقاب اشتباكات بين الشرطة والعمال في مدينة مانسار، التي تضم مصانع لشركات كبرى مثل «ماروتي سوزوكي» ومئات الشركات الفرعية الموردة.

أدت هذه الاضطرابات إلى تعطيل الإنتاج في بعض المصانع، وتسببت في قلق بشأن استقرار سلاسل التوريد في صناعة السيارات الهندية. يواجه العمال صعوبات جمة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار المواد الغذائية والغاز، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم الأصلية.\تأتي هذه الزيادة في الأجور في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الهندية تحديات متعددة. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، تتأثر الصناعة أيضًا باضطرابات سلاسل التوريد. أدى الاعتماد الكبير للهند على الغاز في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى المنازل، إلى جعل العمال وذوي الدخل المحدود عرضة للخطر بشكل خاص. يعاني العمال من ارتفاع أسعار الطعام بسبب نقص الغاز، مما يضاعف من صعوباتهم. تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة لضمان استقرار الإمدادات وحماية الأسر من أي نقص في الغاز. بينما تعلن الحكومة عن عدم وجود نقص في غاز الطهي للعائلات، وتعمل على توفير المزيد من الأسطوانات الصغيرة للعمال المهاجرين، يظهر التأثير على الإنتاج في بعض الشركات واضحًا.\تؤثر هذه التطورات على نطاق واسع في قطاع صناعة السيارات الهندي. العديد من الموردين لشركات مثل «ماروتي» و«هوندا» يعانون من تعطيل الإنتاج. يعرب العمال عن قلقهم بشأن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. بينما تسعى الحكومة إلى تخفيف الأزمة من خلال زيادة الأجور، فإن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة لزيادة أسعار السيارات. هذا الوضع يتزامن مع مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية. في الوقت نفسه، هناك تقارير عن استعداد المصافي الهندية لاستئناف شراء النفط الإيراني، مما قد يؤثر على أسعار الطاقة بشكل عام. إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تأثير محتمل للهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، مما يزيد من تعقيد الوضع. يُظهر هذا المزيج من العوامل مدى تعقيد التحديات التي تواجهها الهند في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة





