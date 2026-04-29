الهلال يقتنص فوزًا ثمينًا على ضمك ويقلص الفارق مع النصر

حقق الهلال فوزًا مهمًا على ضمك بهدف دون مقابل في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، ليقلص الفارق مع المتصدر النصر إلى خمس نقاط.

حقق فريق الهلال ل كرة القدم فوزًا ثمينًا ومهمًا على نظيره فريق ضمك ، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الموافق [تاريخ اليوم]، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقد انتهت المباراة بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء لصالح الهلال، ليؤكد بذلك سيطرته ويزيد من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب المميز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة الثامنة عشر، بعد استغلاله لعرضية متقنة من زميله ثيو هيرنانديز، ليضع الكرة برأسية قوية في شباك ضمك.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة، ليحتل بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مع تقليص الفارق مع المتصدر فريق النصر إلى خمس نقاط فقط، مما يجعل المنافسة على اللقب أكثر إثارة وتشويقًا في الجولات المتبقية. في المقابل، تجمد رصيد فريق ضمك عند 26 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر، ويواجه تحديات كبيرة للبقاء في الدوري.

منذ بداية المباراة، أظهر الهلال تفوقًا واضحًا وسيطرة كاملة على مجريات اللعب، حيث شن هجمات متواصلة على مرمى ضمك، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل. ولم يتوقف الهلال عند هذا الحد، بل واصل الضغط الهجومي، حيث عاد اللاعب نفسه في الدقيقة العاشرة بتهديد جديد لمرمى ضمك برأسية قوية، لكن حارس ضمك كيفن سيلفا تصدى لها ببراعة.

هذا الضغط المستمر من الهلال أثمر عن الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عشر، عندما استغل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية متقنة من ثيو هيرنانديز، ليحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه. بعد الهدف، لم يكتف الهلال بالتقدم، بل واصل محاولاته لتعزيز النتيجة، حيث كاد ثيو هيرنانديز أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين بتسديدة قوية، لكنها مرت فوق المرمى. ثم أهدر مالكوم فرصة أخرى بعد دقيقتين برأسية علت العارضة.

في المقابل، حاول فريق ضمك العودة إلى المباراة، وهدد المرمى الهلالي في الدقيقة الرابعة والثلاثين عبر رأسية من مورلاي سيلا، لكنها مرت بجوار القائم. في الشوط الثاني، استمر الهلال في الضغط الهجومي، وسعى إلى تعزيز النتيجة، حيث سدد يوسف أكتشيشيك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة والخمسين، لكنها مرت بجوار المرمى. ثم تصدى حارس ضمك مجددًا لمحاولة قوية من مالكوم في الدقيقة السادسة والستين.

على الرغم من محاولات ضمك المتفرقة لتقليل الفارق، إلا أن الهلال تمكن من الحفاظ على تقدمه، والسيطرة على مجريات اللعب، ليضمن بذلك الفوز بثلاث نقاط ثمينة. هذا الفوز يعزز من معنويات لاعبي الهلال، ويمنحهم دفعة قوية في مشوارهم نحو تحقيق لقب الدوري. من ناحية أخرى، يدرك لاعبو ضمك أهمية المباريات المتبقية، وضرورة بذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية، والابتعاد عن منطقة الخطر.

المباراة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتشجيعًا حماسيًا من قبل جماهير الهلال، التي عبرت عن سعادتها بالفوز، وأملها في تحقيق اللقب. وتبقى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين مشتعلة، حيث يتنافس الهلال والنصر بشراسة على الصدارة، في انتظار الجولات المتبقية التي ستحسم مصير اللقب





الهلال ضمك دوري روشن السعودي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كرة القدم

