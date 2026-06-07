الهلال يسمح بوصول مساعدي مدير ليفربول الرياضي مبكراً للإشراف على التعاقدات الصيفية

أعلن نادي الهلال السعودي موافقته على وصول عدد من مساعدي المدير الرياضي لليفربول إلى الرياض مبكراً لمباشرة العمل على ملفات التعاقدات الصيفية، على أن يصل المدير نفسه في يونيو ثم يعود في سبتمبر.

كشفت مصادر مطلعة أن نادي الهلال السعودي وافق على الطلب المقدم من المدير الرياضي الجديد، الإسكتلندي ريتشارد هيوز ، بالسماح لعدد من مساعديه في نادي ليفربول الإنجليزي بالوصول إلى الرياض قبل الموعد المحدد، وذلك للإشراف المباشر على ملفات التعاقدات الصيفية .

يأتي هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال وهيوز، حيث كان النادي في البداية غير متحمس لفكرة وصول المساعدين مبكراً، لكنه اقتنع أخيراً بأهمية الاستعداد الجيد للموسم المقبل. ومن المتوقع أن يصل هيوز نفسه إلى الرياض في الرابع عشر أو الخامس عشر من يونيو الجاري، لعقد اجتماع مع مسؤولي النادي وعرض خططه التفصيلية للمرحلة المقبلة، ثم يعود مجدداً في سبتمبر لاستلام مهامه رسمياً.

أوضحت المصادر أن أبرز الأسماء التي سترافق هيوز هو سايمون فرانسيس، المدير الرياضي الحالي لنادي بورنموث الإنجليزي، والذي سيقود عدداً من الملفات المهمة بالتنسيق المباشر مع هيوز، وعلى رأسها ملف الجهاز الفني وحسم مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي. ويتمتع فرانسيس بخبرة واسعة في السوق الإنجليزية، مما يساعد الهلال في التعاقد مع لاعبين مميزين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أكدت المصادر أن هيوز وفريق عمله كانوا الخيار الأول لإدارة الهلال منذ بداية البحث عن مدير رياضي جديد، رغم طرح عدة أسماء أخرى خلال الفترة الماضية، إلا أن قناعة الإدارة حسمت الاتجاه نحو الإسكتلندي ومجموعته. يمتلك هيوز خبرة إدارية ممتدة، بدأت في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 عندما تولى منصب المدير الرياضي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى ليفربول في 2024 لتولي المنصب ذاته خلفاً للألماني يورج شمادتكه.

ويسعى الهلال من خلال هذا التعاقد إلى تطوير هيكله الإداري والاستفادة من النماذج الناجحة في أوروبا، خاصة على صعيد التعاقدات والتخطيط طويل المدى. ومن المتوقع أن يشهد الصيف الحالي حركة انتقالات كبيرة للهلال، مع التركيز على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الطراز العالمي، استعداداً للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الطموحة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والإداري، والبناء على النجاحات السابقة.

كما أن وصول المساعدين مبكراً سيتيح للهلال فرصة التحرك بسرعة في سوق الانتقالات، خاصة مع المنافسة الشرسة من الأندية الأخرى. ويترقب جماهير الهلال بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة، وسط توقعات بأن يكون الموسم المقبل استثنائياً للغاية





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