كشفت الخارجية الهندية عن نجاح 10 سفن ترفع علمها في عبور مضيق هرمز بسلام، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتأمين الملاحة وسط صراع إقليمي متصاعد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهند ية راندير جايسوال خلال مؤتمر صحفي دوري أن عشر سفن تجارية ترفع العلم الهند ي قد نجحت في عبور مضيق هرمز الاستراتيجي بسلام ووصلت إلى وجهتها النهائية في الموانئ الهند ية منذ تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط . وأكد جايسوال أن هناك سفينة إضافية تخضع حاليا لعمليات الملاحة في طريق عودتها إلى البلاد ومن المتوقع وصولها في وقت قريب جدا.

وأوضح المتحدث أن الوزارة تتابع عن كثب وضع السفن الهندية المتبقية في منطقة الخليج، مؤكدا وجود تنسيق دائم وقنوات اتصال مفتوحة مع السلطات الإيرانية ودول إقليمية أخرى لضمان تأمين ممر مائي آمن لهذه السفن وتجنب أي مخاطر قد تواجهها في ظل الظروف الأمنية المتغيرة. من جانبها، أشارت وزارة الموانئ والشحن الهندية في بيانات سابقة إلى وجود ما لا يقل عن 22 سفينة ترفع العلم الهندي في منطقة مضيق هرمز الحيوية، حيث صنفت الحكومة الهندية عشرين منها كأصول بالغة الأهمية لأمن الطاقة الوطني. وتأتي هذه التحركات وسط سياق إقليمي ملتهب بدأ في أواخر فبراير الماضي مع اندلاع مواجهات عسكرية واسعة، حيث شنت عمليات عسكرية متبادلة شملت هجمات طالت مدنا إيرانية كبرى، ورد عليها الحرس الثوري الإيراني بعمليات واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية داخل إسرائيل وأخرى مرتبطة بالولايات المتحدة في عدة دول خليجية وعربية مثل البحرين والأردن والعراق وقطر والكويت والإمارات والسعودية، مما خلق حالة من القلق الدولي بشأن سلاسل التوريد. وقد انعكست هذه الاضطرابات الأمنية بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، حيث عبر أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز عن مخاوف حكومته من التقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمثل تحديا مستمرا للنمو الاقتصادي في أستراليا. وفي سياق متصل، أشارت تقارير صادرة عن صحيفة فايننشال تايمز إلى مساعي تركيا الحثيثة لتعزيز دورها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات عبر ممرات تجارية تاريخية وحديثة. وفي الوقت ذاته، سجلت بيانات شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري مؤشرات على استمرار الحركة الملاحية، حيث عبرت أكثر من 20 سفينة مضيق هرمز في يوم واحد مؤخرا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية مارس الماضي، مما يعكس إصرار المجتمع الدولي على استمرار تدفق الطاقة والتجارة رغم التهديدات الأمنية المحدقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

