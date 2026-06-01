الهلال الأحمر التركي ينجح في ذبح أكثر من 199 ألف حصة أضحية ضمن حملة التوكيل السنوية

أعلن الهلال الأحمر التركي عن إنجازه ذبح 199,846 حصة أضحية خلال حملة التوكيل بالاضاحي للعام 1447 هـ/2026 م، بزيادة 18% عن العام الماضي، شملت 30 دولة في ثلاث قارات.

أعلن الهلال الأحمر التركي في بيان رسمي مساء يوم الأحد أنه قام بذبح أضاحٍ تعادل 199 ألفا و846 حصة أضحية خلال برنامج التوكيل بال أضاحي للعام الهجري 1447 الموافق 2026 الميلادي.

وذكر البيان أن الهلال الأحمر استكمل كامل عمليات ذبح الأضاحي التي تم توكيلها له ضمن حملته السنوية التقليدية للتضحية بالوكالة، والتي امتدت لتشمل كل من داخل تركيا وخارجها في ثلاثين دولة مختلفة. وبدأت عمليات الذبح منذ اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، مسجلة زيادة ملحوظة تجاوزت 18 بالمئة مقارنة بأعداد الحصص الموزعة في العام السابق. وبحسب التفاصيل، تم توزيع 199,846 حصة أضحية بشكل إجمالي.

وبينت الأرقام أن 11,809 حصصًا من الأضاحي قد ذبحت داخل الأراضي التركية، بينما خصصت 22,757 حصة لتوزيعها في قطاع غزة، ووصلت الأضاحي الموزعة في الخارج إلى 165,280 حصة. وتوزعت عمليات الذبح عبر ثلاث قارات. في قارة أوروبا، شملت الحملة عددا من دول البلقان مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وكوسوفو وشمال مقدونيا. وفي منطقة الشرق الأوسط، تم توزيع لحوم الأضاحي في كل من العراق وسوريا واليمن.

أما في قارة آسيا، فامتدت الحملة لتشمل أفغانستان وبنغلاديش وقيرغيزستان وباكستان. وفي أفريقيا، شملت حملة التوزيع عددا كبيرا من الدول منها بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وساحل العاج وغينيا والكاميرون وكينيا ومالاوي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان وتنزانيا وتوغو وأوغندا





