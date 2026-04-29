الهلال في مفترق طرق: هل يكرر سيناريو 2015 ويفقد اللقب دون هزيمة؟

يواجه الهلال تحديات كبيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى للحفاظ على آماله في الفوز باللقب رغم عدم تعرضه لأي خسارة حتى الآن. المواجهة المرتقبة أمام النصر قد تحدد مصير البطولة.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي النصر المتصدر، مع بقاء 5 مباريات حاسمة على نهاية الموسم. من بين هذه المباريات، المواجهة المباشرة المرتقبة بين الهلال والنصر في الثاني عشر من مايو المقبل، والتي قد تحدد بشكل كبير مصير اللقب.

يثير هذا الوضع تساؤلات وقلقًا لدى جماهير الهلال، خاصةً وأن الفريق سبق له أن عانى من سيناريو مشابه في موسم 2015، عندما فقد لقب الدوري دون أن يتعرض لأي خسارة طوال الموسم. في ذلك الوقت، احتل الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الذي تكبد خسارتين، لكنه نجح في تحقيق 20 انتصارًا و4 تعادلات.

يخشى أنصار الهلال من تكرار هذا المشهد المحبط، خاصةً بعد الخروج من دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي بركلات الترجيح، وذلك بعد تعادل مثير بنتيجة 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي، دون أن يخسر الفريق في أي مباراة حتى تلك اللحظة. هذا الإقصاء الآسيوي أضاف إلى الضغوطات على الفريق، وزاد من أهمية الفوز في المباريات المتبقية من الدوري.

بالإضافة إلى ذلك، تتداول الأنباء حول مستقبل بعض اللاعبين، حيث نفت مصادر مقربة من النادي صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بشأن انتقال لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى صفوف أيك أثينا. هذا النفي يهدف إلى تهدئة الجماهير وطمأنتها بشأن استقرار الفريق قبل المرحلة الحاسمة من الموسم. وفي سياق آخر، شهدت الجولات الأخيرة من دوري Yelo لكرة القدم تتويج فريق أبها بلقب البطولة، بينما تشهد الجولة قبل الأخيرة مراسم احتفالية للفائز.

كما حقق الاتحاد انتصارًا مهمًا على التعاون بنتيجة 2/صفر، مما ساهم في استعادة ثقة جماهيره الغاضبة. وعاد القادسية إلى طريق الانتصارات بفوز ساحق على الرياض بنتيجة 4/صفر، في حين استعاد الخليج توازنه بالفوز على النجمة بنتيجة 3/1. كل هذه النتائج تؤثر بشكل أو بآخر على ترتيب الدوري، وتزيد من حدة المنافسة في المراحل الأخيرة.

الهلال، من جانبه، نجح في تقليص الفارق مع النصر إلى 5 نقاط بعد فوزه على ضمك، مما يجعله في وضع أفضل للمنافسة على اللقب، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية، وعلى رأسها المواجهة الحاسمة أمام النصر





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهلال دوري روشن السعودي النصر كرة القدم رياضة أخبار الرياضة

United States Latest News, United States Headlines

