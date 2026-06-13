الهزة الأرضية القوية شمال غرب حلب: المركز الوطني للزلازل في سوريا يوضح أسبابها ونتائجها

المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ والإدارة الكوارث السورية أعلن اليوم السبت عن شعور بعض الأشخاص بالهزة الأرضية القوية شمال غرب حلب، بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر. وقد تم تحديد السبب في تكرار هذه الهزات إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، والتي تعد من المناطق الزلزالية النشطة تاريخياً. وقد تم تحديد عمق الهزة الأخيرة على صدع شرق الأناضول، حيث أسهم ذلك في شعور السكان بها بشكل أوضح. وقد تم تحديد موقع الهزة شمال غرب حلب بـ 86 كم وعلى عمق 7.5 كم. كما يواصل عناصر الإنقاذ في جنوب الفلبين جهودهم لإزالة العوائق من الطرق والبحث عن المفقودين جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين، والذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 55 قتيلا. وقد أعلن التلفزيون الياباني عن إجلاء أكثر من 42 ألف شخص في مدينة شيما تحسباً لخطر التسونامي بعد الزلزال الذي ضرب الفلبين قبل ساعات.

المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ والإدارة الكوارث السورية أعلن اليوم السبت عن شعور بعض الأشخاص ب الهزة الأرضية القوية شمال غرب حلب ، بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وقد تم تحديد السبب في تكرار هذه الهزات إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، والتي تعد من المناطق الزلزالية النشطة تاريخياً. وقد تم تحديد عمق الهزة الأخيرة على صدع شرق الأناضول، حيث أسهم ذلك في شعور السكان بها بشكل أوضح. وقد تم تحديد موقع الهزة شمال غرب حلب بـ 86 كم وعلى عمق 7.5 كم.

كما يواصل عناصر الإنقاذ في جنوب الفلبين جهودهم لإزالة العوائق من الطرق والبحث عن المفقودين جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين، والذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 55 قتيلا. وقد أعلن التلفزيون الياباني عن إجلاء أكثر من 42 ألف شخص في مدينة شيما تحسباً لخطر التسونامي بعد الزلزال الذي ضرب الفلبين قبل ساعات





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