الهجمات الإيرانية تسبب أضرارًا جسيمة للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج

أفادت تقارير بأن الهجمات الإيرانية الأخيرة أسفرت عن أضرار جسيمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، حيث تعرضت العديد من الأصول والبنى التحتية للدمار. وتقدر تكاليف الإصلاحات بحوالي 5 مليارات دولار، مع تضرر أنظمة الرادار والطائرات والمعدات الأخرى.

تسببت الهجمات الإيرانية الأخيرة في أضرار جسيمة للأصول العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج ، حيث تعرضت العديد من القواعد والبنى التحتية للدمار. وفقًا لمصادر مطلعة، شملت الضربات الإيرانية مدرجات المطارات وأنظمة الرادار المتطورة، فضلاً عن عشرات الطائرات والمستودعات ومقرات القيادة وحضائر الطائرات والبنية التحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وقد امتدت هذه التدميرات عبر عدة دول في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تكاليف إصلاحات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، دون احتساب إصلاحات أنظمة الرادار والأسلحة والطائرات والمعدات الأخرى التي تعطلت أو أصبحت غير قابلة للإنقاذ. وكانت قاعدة كامب بوهرينج في الكويت من بين المواقع المتضررة، حيث تعرضت طائرة إيرانية من طراز إف-5 لأضرار أولية خلال الأيام الأولى من الحرب.

كما تعرضت قاعدتا الزفرة والرويس في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان في السعودية، وقاعدة الموفق سلطي في الأردن، بالإضافة إلى مخازن وموانئ كويتية لأضرار متفاوتة. وتعرض المبنى الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين لأضرار واسعة، حيث قد تصل تكلفة إصلاح مقر الأسطول الخامس وحده إلى 200 مليون دولار، إلى جانب تضرر نظامي دفاع جوي على الأقل.

وفقًا لتقييم خارجي أجراه معهد المؤسسة الأمريكية، استهدفت القوات الإيرانية أيضًا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ومدرجًا في قاعدة العديد الجوية في قطر، ومنشأة لتخزين الذخيرة في شمال العراق. وشملت الموارد المتضررة طائرة مقاتلة وعشرات الطائرات بدون طيار من طراز إم كيو-9 ريبر، بالإضافة إلى طائرتين ناقلتين ومروحيات وطائرة استطلاع. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، مما يثير مخاوف من تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران





